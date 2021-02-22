柯文哲受邀出席國民黨論壇 藍委：在野黨可以看議題合作
記者呂炯昌／台北報導
2021-02-22 13:46:22
台北市長柯文哲接受國民黨邀請24日將出席「願景台灣2030」論壇，被外界解讀為「藍白合」，但是國民黨內部反對聲浪也不小，讓為柯文哲缺乏政治誠信。國民黨立委受訪時表示，國民黨與民眾黨都是在野黨，在立院黨團上可以在議題上合作。
國民黨立委陳玉珍受訪表示，國民黨黨中央說過，國民黨與民眾黨可以不分議題，在野黨都可以在議題上合作。媒體追問黨內反對者認為找柯文哲合作「是請鬼拿藥單」？陳玉珍表示，國民黨是可以表達民主意見的政黨，多方意見都可以表達，國民黨團在立院上若有議題可以互相支援的地方，在野黨都可以合作。國民黨不分區立委李德維表示，國民黨與民眾黨都是在野黨，有監督執政黨的共同目標，假如立院裡兩黨有很好的氣氛，有更好的合作是對全民更好的事。至於國民黨內反對與柯文哲合作的聲音？李德維表示，不同的政黨有不同的理念與想法，甚至是市場，如何在裡面做出區隔，真正回應民眾的要求與使命，這部分都是兩黨內部會去思考的，國民黨的歷史悠久，光譜也較廣，有不同的聲音是很正常，但是一致的目標是監督執政黨，讓台更好。針對民眾黨延攬國民黨文傳會前副主委胡文琦擔任顧問，李德維坦承，國民黨現在的確不夠狀大，不能照顧更多人，所以幹部才會跑掉，只能祈禱國民黨2024能夠再次壯大，在黨中央受到栽培的人或許就不會離開了。民眾黨發言人蔡峻維表示，民眾黨與各政黨的合作交流從未停止過，因為民眾黨相信，實踐「國家治理」應當要團結最多的台灣人民，不是侷限在自己的政黨同溫層內，如果任何交流都會被貼上意識形態標籤，國家不會進步。蔡峻維表示，柯文哲受邀出席國民黨論壇，是針對國家治理議題進行跨黨派交流，不是狹義的「藍白合」。民眾黨之前舉辦國家治理學院也曾邀請立法院長游錫堃、前副總統呂秀蓮等綠營人士，卻被部分人士解讀為「向綠示好」、「破冰」，民眾黨不會因為外界錯誤解讀而畫地自限，而是會更積極的在不同議題，尋求志同道合的夥伴交換意見。