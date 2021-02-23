柯文哲將合體國民黨 藍委曝：兩黨潛在支持者已重疊
新頭殼newtalk
2021-02-23 10:21:58
國民黨智庫後天將舉辦「願景台灣2030」論壇，台北市長柯文哲應邀出席，將與國民黨主席江啟臣同台對談，再度掀起政界對「藍白合」的想像。雖國民黨智庫此舉藍營內部兩極意見，但國民黨立委李德維今（22日）表態「樂見」。李德維更指出，兩黨潛在支持者已經重疊。
對於國民黨舉辦論壇，讓江啟臣與柯文哲對談。李德維於臉書贊成稱，首先是針對特定議題，在野黨本來就有合作空間，幫年輕人解決低薪與高房價的痛苦，應該要團結最大力量，不該囿於黨派之見。李德維更稱其中也有民眾的期待。李表示，一黨獨大、完全執政的民進黨，動輒以多數暴力碾壓民意，受委屈的民眾需要強而有力的在野黨制衡，國民黨與民眾黨同為在野黨，「弱弱相殘」親痛仇快，良性互動才是民眾所樂見。李德維進一步指出，這是政治現實，根據台灣民意基金會持續做的民調，近幾個月來，國民黨的支持度與民眾黨的支持度高度連動，國民黨升，民眾黨就降，反之亦然，顯示兩黨潛在支持者已經重疊，也會流動。更殘酷的事實是，如今「非綠」的年輕族群傾向民眾黨，更甚國民黨，既合作又競爭，將是未來藍白「新常態」，何不現在開始。但就國民黨發言人王育敏澄清，國民黨這次是同時有台灣民眾黨與時代力量，只是被時代力量立委邱顯智與陳椒華婉拒，且這次在論壇上合作，並不涉及選舉合作，李德維也說，議題合作與選舉整合，那還差得遠，根本不是一碼事，過度腦補，也大可不必了。