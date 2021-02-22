名家論壇》黎榮章／趙少康想拉攏年輕世代？還得多加努力
文/黎榮章
2021-02-22 15:13:10｜2021-02-22 15:13:23
農曆年前，政壇傳出趙少康申請返回國民黨的消息，投下震撼彈；由於趙少康隨後表示自己有意參加今年的黨主席選舉，更要挑戰2024大選，對國民黨內目前生態帶來巨大衝擊。然而，30年前身為國民黨「少壯派」、人稱「政治金童」的趙少康，如今旋風回歸，能否符合當代年輕選民胃口，為國民黨「少康中興」，還有待商榷。
據QuickseeK快析輿情資料庫監測，趙少康2月1日宣布重返國民黨，單日網路聲量突破3萬，超越國民黨、民進黨單日聲量，只不過後續急走下坡，除了8日宣布參選2024外，不論是要把52台還給中天，或近期在疫苗議題上表態，整體網路迴響都不高，聲量猶如曇花一現。趙少康1994年在台北市長選戰中落敗，從此離開政壇轉戰媒體界，如今宣布復出，不僅為政治新聞注入一股麻辣味，且趙少康深知媒體需求，受訪都自帶新哏，只不過媒體關注高，整體網路反應卻不如預期。在近半個月熱門議題中，包括雞排妹性騷案、疫情、罷免案、疫苗議題、春節，趙少康議題熱度敬陪末座，和排行居冠的雞排妹相差60%，對比鮮明。雞排妹的性騷擾案，掀起有相同不愉快經驗者在網路上的「me too」告白潮，而雞排妹直衝翁立友記者會現場、上clubhouse親訴事件過程，更讓大批關心此事的網友超有臨場感、參與感，相較之下，趙少康透過傳統媒體操作的方式，較難激起網路族群關心，昔日的政治金童如何吸引年輕世代注意，成為考驗。相較於網路大環境對趙少康興致缺缺，臉書親藍粉專過去半個月以來，顯然是跟著黨內重大新聞走，跟同黨政治人物相比，提到趙少康的相關貼文最多，勝過高人氣的前總統馬英九、現任主席江啟臣等，但若進一步觀察貼文的互動表現，可發現趙少康相關貼文的互動數，大輸藍營聲量王羅智強3倍有餘。顯然以江啟臣、羅智強等中生代政治領袖為首的親藍粉專，也對趙少康復出仍採觀望態度，不僅台灣社會的年輕世代，黨內的中生代及其支持者該如何拉攏，也是道難題。趙少康老將回鍋，外界自然質疑此舉是否影響世代交替，對此，趙少康受訪時表示，「參選是想幫年輕人找出路」、「我之所以出來，就是希望讓中生代、新生代、下一代有更好的生活」。然而，國民黨長期被人詬病黨內老人太多，在即將到來的2022地方選戰，國民黨看來已準備好由青壯世代立委蔣萬安，接棒選台北市長，趙少康若想出來帶領國民黨，似乎需要更強的理由來說服年輕世代，70歲的「政治金童」如何能「幫年輕人找出路」。●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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