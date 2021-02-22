出戰桃園民調贏鄭運鵬 魯明哲：當立委不能辜負選民期望
記者呂炯昌／台北報導
2021-02-22 15:49:35｜2021-02-22 15:50:28
網路媒體民調，2022桃園市長選舉，若國民黨派出現任立委魯明哲對上現任立委鄭運鵬，魯明哲將小贏鄭運鵬。魯明哲若對上現任新竹市長林智堅，將是目前藍營中與林支持度差距最小的人選。對此，魯明哲表示，先做好目前為民服務的工作為重，距2022的市長選舉還有近兩年，民調只能供參考。
魯明哲表示，先做好目前為民服務的工作為重，對的事情就要全力以赴，絕不能辜負選民投票支持我擔任立委的期望，至於民調變化則會嚴肅以對，做為服務團隊的參改，隨時調整工作內容和方向。魯明哲指出，黨內其他同志的民調高低起伏，往往會受社會輿論、民眾關心的程度，以及當事人的意願和曝光率所影響，高雄前市長韓國瑜3年前宣布參選高雄市長，當時看好他能勝選的人並不多，但他仍能在堅困的環境中，打出漂亮的一戰，何況距2022的市長選舉還有近兩年，兩黨人選提名的遊戲規則也都還沒確認，民調只能做為參考。國民黨的當務之急，應是團結找出最強、能夠勝選的候選人，才能撥亂反正、重返執政。針對民調結果，民進黨立委鄭運鵬受訪表示，現在距離2022縣市長選舉還很早，目前各種方式的民調，應該都是表態率不高的數據，「可以參考，但對選舉結果的判讀意義不大」，各黨和各候選人也不需要為了民調而刻意表態表態。鄭運鵬也提到，從各民調的數據看得出來，國民黨在桃園市基本盤已經沒有藍大於綠的絕對優勢，「這表示鄭文燦市長的政績獲得市民高度認同，早就改變了桃園的政黨板塊」，桃園是成長進步最快的都市，民進黨不應該只以現在的好成績自滿，反而應該求才若渴，非常歡迎更多優秀人才來桃園、更多世代的朋友一起來桃園共同打拚。2022市長選舉大家都還沒宣布，大家都還有基本盤，民調參考就好。