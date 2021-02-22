NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

馬英九：美國第七艦隊自由航行南海侵權　蔡英文應出聲

記者陳弘志／台北報導

2021-02-22 15:33:19

前總統馬英九公開喊話，請蔡英文總統說出到底「哪位總統過去承諾要開放萊豬進口的？」（圖／記者陳弘志攝）
▲前總統馬英九22日表示， 美國海軍第七艦隊呼籲各國「自由航行南海」有損我國權益，蔡英文身為國家元首，對外不能卑躬屈膝，必須表達維護國家主權的嚴正立場。（圖／記者陳弘志攝）
美國海軍第七艦隊驅逐艦拉塞爾號（USS Russel，DDG-59）於2月17日航行我國南海，第七艦隊宣稱該艦「自由航行任務」（FONOP）是在挑戰中國大陸、越南和台灣對於外國軍艦無害通過沿岸國領海的「非法限制」(unlawful restrictions)，並挑戰南海主權聲索國過度的海事主張（excessive maritime claims）。前總統馬英九今（22）日表示， 美國海軍第七艦隊的說法不正確，有損我國權益，蔡英文身為國家元首，對外不能卑躬屈膝，必須表達維護國家主權的嚴正立場，內政部、外交部與行政院，都不應沉默，以免引起他國效尤。
我是廣告 請繼續往下閱讀
▲總統蔡英文在10日發布的新春影片中，除了向台灣民眾、全球華人拜早年外，還特地以粵語祝福港人新年平安，並要他們「別放棄希望」。（圖／總統府提供）
▲前總統馬英九22日表示， 美國海軍第七艦隊呼籲各國「自由航行南海」有損我國權益，蔡英文身為國家元首，對外不能卑躬屈膝，必須表達維護國家主權的嚴正立場。（圖／總統府提供）
馬前總統辦公室指出，我國擁有南海最大島嶼太平島及其他領土，《中華民國領海及鄰接區法》第七條第三項明文規定「外國軍用或公務船舶通過中華民國領海應先行告知」，更何況美國並不是1982年《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）的締約國，卻引用公約主張，且此並非該公約的明文規定，美國主張的合法性有爭議。
相反的，該公約第三十條規定「如果任何外國軍艦，不遵守沿海國有關通過領海的法律與規章，而且不顧沿海國向其提出遵守法律與規章的任何要求，則沿海國可要求該軍艦立刻離開領海」。美軍所謂的「自由航行任務」（FONOP），更形同否定我國對領海的主權，蔡政府不應該罔顧國家尊嚴與利益，接受美方的說法與做法。
蔡英文總統日前在國安高層會議中，肯定美軍執行南海「自由航行任務」，但對美方侵犯我國領海主權的發言，卻保持緘默，顯然有損國家尊嚴與主權，是對美國押錯寶後再表錯情。
馬前總統辦公室表示，去年7月美國前國務卿龐培歐主張菲律賓南海仲裁案有關「太平島不是島，而是礁」的判斷具有拘束力，呼籲各國這樣看待，顯然有損我國主權，但蔡政府卻不敢抗議，外交部甚至委婉表示歡迎，顯然失職，這也與蔡總統2016年7月斷然表示不接受剛出爐南海仲裁判斷的堅定立場，完全背道而馳。此次對於美方挑戰我國對領海主權的「自由航行任務」，蔡政府更選擇沉默不敢反駁，令人十分遺憾。
馬前總統辦公室指出，領海是一國主權所及的海域，如同海上的領土，中共無端以軍機軍艦擾台，絕對應予譴責，同時蔡政府也不該忽略美軍「自由航行任務」對我國領海主權的侵犯；身為國家元首，對外絕不能卑躬屈膝，必須表達維護國家主權的嚴正立場。
更何況我國《領海與鄰接區法》第七條只要求外國軍艦「通報」（notification），並未要求「授權」(authorization)，是一個合理且溫和的規定，與越南或中國大陸要求「授權」並不相同，毫無美方所稱「非法限制、過度」之處。目前全球大多數國家都要求外國軍艦無害通過其領海，必須事前批准或通報，我國並非特例。此問題的主管機關是內政部、外交部與行政院，事關領土主權與國家尊嚴，不論是徐國勇部長、吳釗燮部長、蘇貞昌院長，都不能迴避，必須嚴正表態捍衛。
關鍵字

NOW民調中心

吉卜力的動畫電影中，您覺得哪個角色最有魅力？

吉卜力的動畫電影中，您覺得哪個角色最有魅力？

繼續作答
愛莉莎莎爭議不斷，哪一件事讓您覺得最無法接受？

愛莉莎莎爭議不斷，哪一件事讓您覺得最無法接受？

繼續作答
您最愛哪位本土劇女星？

您最愛哪位本土劇女星？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

變性網紅罔腰沒子宮竟懷孕？您覺得是真懷孕還是炒作新聞？

真懷孕
炒作新聞
4.2%95.8%
2021-02-19-2021-02-25

交往前該「試車」嗎 ？

應該
不應該
44.19%55.81%
2021-02-17-2021-02-23
即時
推薦閱讀