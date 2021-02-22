馬英九：美國第七艦隊自由航行南海侵權　蔡英文應出聲

我是廣告 請繼續往下閱讀
馬前總統辦公室指出，我國擁有南海最大島嶼太平島及其他領土，《中華民國領海及鄰接區法》第七條第三項明文規定「外國軍用或公務船舶通過中華民國領海應先行告知」，更何況美國並不是1982年《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）的締約國，卻引用公約主張，且此並非該公約的明文規定，美國主張的合法性有爭議。相反的，該公約第三十條規定「如果任何外國軍艦，不遵守沿海國有關通過領海的法律與規章，而且不顧沿海國向其提出遵守法律與規章的任何要求，則沿海國可要求該軍艦立刻離開領海」。美軍所謂的「自由航行任務」（FONOP），更形同否定我國對領海的主權，蔡政府不應該罔顧國家尊嚴與利益，接受美方的說法與做法。蔡英文總統日前在國安高層會議中，肯定美軍執行南海「自由航行任務」，但對美方侵犯我國領海主權的發言，卻保持緘默，顯然有損國家尊嚴與主權，是對美國押錯寶後再表錯情。馬前總統辦公室表示，去年7月美國前國務卿龐培歐主張菲律賓南海仲裁案有關「太平島不是島，而是礁」的判斷具有拘束力，呼籲各國這樣看待，顯然有損我國主權，但蔡政府卻不敢抗議，外交部甚至委婉表示歡迎，顯然失職，這也與蔡總統2016年7月斷然表示不接受剛出爐南海仲裁判斷的堅定立場，完全背道而馳。此次對於美方挑戰我國對領海主權的「自由航行任務」，蔡政府更選擇沉默不敢反駁，令人十分遺憾。馬前總統辦公室指出，領海是一國主權所及的海域，如同海上的領土，中共無端以軍機軍艦擾台，絕對應予譴責，同時蔡政府也不該忽略美軍「自由航行任務」對我國領海主權的侵犯；身為國家元首，對外絕不能卑躬屈膝，必須表達維護國家主權的嚴正立場。更何況我國《領海與鄰接區法》第七條只要求外國軍艦「通報」（notification），並未要求「授權」(authorization)，是一個合理且溫和的規定，與越南或中國大陸要求「授權」並不相同，毫無美方所稱「非法限制、過度」之處。目前全球大多數國家都要求外國軍艦無害通過其領海，必須事前批准或通報，我國並非特例。此問題的主管機關是內政部、外交部與行政院，事關領土主權與國家尊嚴，不論是徐國勇部長、吳釗燮部長、蘇貞昌院長，都不能迴避，必須嚴正表態捍衛。