中職／籃籃接樂天女孩隊長 告誡學妹「不要太關注鏡頭」
記者黃建霖/台北報導
2021-02-22 15:45:21
2021 Rakuten Girls春訓今(22)日展開，同時球團也在記者會上宣布新球季由「籃籃」籃靖玟接任隊長，前成員陸筱晴專任舞蹈總監、而副舞蹈總監則由小帆回鍋擔任。
經過萬人海選後，上周六的決賽初選及決選後，樂天女海新增7名新團員，原先的隊長巫苡萱卸任後，由人氣超高的籃籃接任，2017年才加入團隊的她，也期許自己能把樂天女孩帶成「地表最強啦啦隊」。距離開幕戰只剩下一個月左右的時間，籃籃也表示接下來春訓都會狠狠特訓學妹應援曲，「到時候她們(新成員)會站到第一排，學姊在後面檢視她們的動作，習慣面對這麼多人的目光，她們在開幕戰才比較不會出錯。」另外，她也叮嚀學妹們千萬不要太在乎粉絲們的鏡頭，「因為你一看鏡頭，常常就會忘記自己在跳什麼，忘了之後就會跟不上大家，我們音樂一下就要馬上動作，可能你一對鏡頭笑，其他人就已經開始跳了，這是非常危險的事情；學妹們一定要把感知打開，要學習什麼時候該做什麼事。」新任領隊浦韋青則是開玩笑說，過去啦啦隊的事物都是由副領隊管理，但今天他升任領隊所以「2021年樂天女孩的事物將直接升級成領隊管理」，也感謝已經離開的成員過去的奉獻。「半回歸」團隊的小帆，則是表示自己以前是啦啦隊成員，現在專任舞蹈副總監，將會把在外面學到的一些元素帶入團隊舞蹈中，更多技巧呈現和編排，讓大家看了更有驚喜。