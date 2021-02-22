中職／繞了一圈回來熟悉的團隊 伊伊、小帆各有不同感觸
記者黃建霖/台北報導
2021-02-22 16:42:47
2021 Rakuten Girls春訓今(22)日展開，前成員伊伊強勢回歸當「學妹」，而小帆則是以副舞蹈總監則職務回鍋。兩人繞了一圈回來熟悉的地方，各自有不同的感觸。
伊伊和小帆過去都曾在2013-2015年時為LamiGirls效力，但之後因為爭議事件而退出，前往演藝圈發展。此次回歸，除了有一些質疑之外，也收到不少粉絲的祝福。回來面對自己很熟悉的團隊，伊伊認為真的和以前很不一樣，「像是《我是老大》這首在我以前在的時候就有，但現在的舞蹈又和以前不一樣了，得花時間去練習。無論如何，若能重新站在舞台上，我想一定很感動。」「我以前比較懵懂無知，現在回來當時更珍惜舞台，也感謝樂天給我這個機會。」伊伊說，自己一定會更加努力面對球迷，「我要和大家學習的地方還很多，像是籃籃隊長的談吐和主持都很厲害，希望自己能像海綿一樣吸收。」「半回歸」團隊的小帆，則是表示自己以前是啦啦隊成員，現在專任舞蹈副總監，將會把在外面學到的一些元素帶入團隊舞蹈中，讓應援曲中能有更多技巧呈現和編排，讓大家看了更有驚喜。小帆笑說自己當初一起打拚的夥伴，現在還有慧慧、倪暄、沐妍、曲羿、琳妲、羚小鹿等人在陣中，因此回歸團隊多了一份熟悉感，真的還蠻感動的。「一開始回來時，也會擔心會不會有球迷排斥，但後來就會勉勵自己要做更多讓球迷們看到，希望他們能看到我的認真、以及我是真的很喜歡這支球隊的心情。」