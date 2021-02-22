光碟案過20年 璩美鳳：心裡的牢房還沒結束
記者羅凌筠/綜合報導
2021-02-22 21:00:00
璩美鳳2001年的性愛光碟案轟動社會，沒想到替爸爸頂罪的沈嶸出獄時，璩美鳳還去接風，讓眾人覺得不可思議，璩美鳳在《大尋寶家》透露，當時周刊負責人沈野特地坐飛機到澳門來拜託她，「以一個父親的出發點，我就想到我爸爸也很痛苦，知道爸爸想女兒的辛酸，所以我就答應他了」，她以迎接1個重生的生命為出發點去接沈嶸，她也很羨慕沈嶸，因為沈嶸的牢房已經終止了，可是自己的心裡的牢房日子卻還沒有結束。
主持人丁靜怡詢問她當年周刊要出刊之前，是否能來得及阻擋？璩美鳳透露，其實自己也是跟大家一起知道的，先前感覺好像有耳聞，有人跟她說：「妳直接回家，不要在外面逗留。」但是她認為只是傳聞就不以為意，談到當年光碟事件，她覺得一路走來也多活了20年，也撐到民風已開的時代，所以鼓勵大家要樂觀一點，用正能量來走過。久未出現在螢光幕前的璩美鳳，即使已經將近60歲，依舊擁有令人心動的好身材和逆齡外貌，更自爆現在上市公司的老闆都喜歡打電話給她，璩美鳳說：「你知道所有的富太太現在都很愛我，所有上市公司的老闆打電話給我，不是為了自己，都是為了老婆。」因為璩美鳳會教她們變年輕的方法。