NBA／76人盼透過交易補強後場 目標鎖定暴龍主控Lowry
記者黃建霖/綜合報導
2021-02-23 09:21:52
本季打出東區第一戰績的費城76人，近期開始出現一些起伏，而他們也有意在交易截止日前進行補強，而鎖定的對象就是多倫多暴龍隊的主控Kyle Lowry。
Lowry被認為是暴龍隊史最偉大的球員之一，他在2018-19賽季幫助這支球隊拿到了隊史首冠，雖然年紀已有34歲了，但是他防守、外線和組織的能力仍然是76人所需要的。《The Ringer》記者Kevin O'Connor透露，為了增加奪冠的機率，76人希望進行交易來補上球隊陣容的空缺，而Lowry將可能是他們鎖定的主要目標球員之一。這個名字出現在76人的補強名單上並不讓人感到意外，因為費城一直以來都希望改變Ben Simmons的位置，讓他更接近籃下、以隱藏他不善投射的缺點，讓一名有投籃威脅性的控衛來組織球隊進攻。Lowry正處於合約的最後一年，他和暴龍本季的化學效應也不是很好，在他缺席的16場比賽中，球隊取得16勝0敗的戰績，也因此他一直都在可能被交易的傳聞之中。Lowry這一季場均可以得到17.7分、5.4個籃板和6.4次助攻，而且他所擁有的經驗以及領導能力，也都是76人所需要的。而暴龍應該也想在他離隊之前回收一些籌碼，因此這筆交易確實可以期待。