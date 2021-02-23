特企／3年7萬學習不斷　勞動部補助在職勞工進修

為提升在職勞工職場競爭力，勞動部長期推動「產業人才投資方案」，藉由補助方式，減輕勞工進修負擔；凡在職勞工年滿15歲以上，具有就業保險、勞工保險或農民保險身分，參訓完成課程規定時數後，就能獲得80%或100%的訓練費補助，每3年享有7萬元額度，是在職勞工朋友強化個人專業職能的最佳資源。

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其華在科技業工作超過15年，由於產業特性瞬息萬變，他總是持續學習新的知識以保持職場競爭力，近年他深感應用大數據分析改進生產、品管與客服的趨勢，為了加強在這方面的專業，報名參加勞動力發展署北分署「產業人才投資方案」委辦台灣科技大學開辦的「大數據資料處理與分析班」，學習R語言操作、資料處理以及分析社群媒體平台資料專業領域。其華結訓後自行開發AI行動數據應用在工作上，不但提升產品製程良率並降低客訴，充分運用訓練所學技術，獲得老闆讚賞肯定。

勞動力發展署北分署林仁昭分署長表示，科技日新月異，各產業無不致力於升級與進化，職場上所需的工具及技能愈來愈多元；勞動部「產業人才投資方案」開辦超過千種訓練課程，包括：AI科技，電腦資訊，金融管理，餐飲烘培及美容美髮等，110年度上半年課程已陸續開放報名，歡迎在職勞工朋友逕上官網(https://ojt.wda.gov.tw/)查詢及報名，或洽詢0800-085151、(02)8995-6399分機1369、1375。

