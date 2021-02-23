網球／暖！喬帥冠軍獎金少拿近3千萬 分給低排名的選手
記者黃建霖/綜合報導
2021-02-23 14:38:01
世界球王Novak Djokovic在2021年澳洲網球公開賽拿下個人第18座大滿貫，同時也是第9次在墨爾本捧起男單冠軍，根據報導他將獲得275萬澳元的獎金，但實際上比去年少拿了近137萬澳元(約3020萬台幣)。
由於疫情影響收入，本屆澳網大幅度削減4強及以上的獎金，而提高了前四輪出局球員可以拿到的錢，這個方案得到了Djokovic等人的支持。所以球王今年奪冠獎金本上一屆縮水了約33%，少拿超過百萬澳元。去年澳網男女單冠軍可以分到412萬澳元(約9079萬台幣)的冠軍獎金，今年只有275萬，4強球員以上的獎金都有所縮減，8強則和上一屆持平。與此換來的是本屆澳網就算是資格賽就被淘汰的球員，也能獲得24408澳元(53萬台幣)，比去年多了近5000澳元，正賽首輪出局的獎金則比去年上漲約11%，達到97016澳元，次輪出局的增加約17%，達到145524萬澳元；第3輪獎金增加約19%，達到208685澳元。在去年疫情爆發後，早在4月時當時還是ATP球員工會主席的Djokovic，就呼籲要給低排名選手更多保障，讓他們能盡可能的在場上打球，他擬了一份球員救濟方案，並得到Roger Federer和Rafael Nadal等人的支持。談到這次決定的本意，Djokovic表示「我們賺了足夠的錢過上舒適的生活，我們很幸運，也很感激能有這樣的生活。但對於低排名的球員來說，這關於生存，關乎是繼續打職業網球或是退出。」