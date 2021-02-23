陳時中成連任勁敵？侯友宜：歡迎大家有心為新北市做事
記者陳志仁／新北報導
2021-02-23 15:28:35
防疫有功的衛福部長陳時中，不僅被民進黨視為參選雙北市長的強棒，且在民進黨內部民調的滿意度上更高達七成以上，恐成新北市長侯友宜連任之路的勁敵；對此，侯友宜今（23）日受訪時表示，只要大家有心願意來為新北市做事，他都非常非常歡迎。
總統蔡英文、新北市長侯友宜、行政院副院長沈榮津、經濟部部長王美花等人，今日出席全球傳動科技股份有限公司的太陽光電系統啟用典禮；針對陳時中的高民調，恐成連任之路的勁敵，侯友宜認為，只要大家有心願意來為新北市做事，他都非常非常歡迎。外界認為陳時中將是侯友宜2022連任新北市長的最大勁敵，詢問侯友宜是否會擔心；對此，侯友宜強調，每一個想到新北市做事的人，他都舉雙手非常的歡迎，希望他們為新北市多用心、多用力來做一點事。侯友宜指出，新北有2萬多家工廠，能源轉型是世界趨勢，感謝全球傳動與開陽集團合作設置超過2000瓩的太陽光電系統在工業廠房的頂樓，共同響應綠能政策；此外，中央推動綠能發展計畫，追求永續發展，地方一定積極配合，新北市不只是北部第一個辦理公有案場標租設置太陽光電的縣市，也是全台第一個在公有建物上導入公民電廠機制的地方政府。