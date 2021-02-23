52頻道新候選人浮現　北都送台視新聞台遞補

（中央社記者蘇思云台北23日電）52台候選頻道出現新面孔。NCC今天證實收到北都數位送的移頻申請案，把本來位在97頻道的台視新聞台移到52頻道位置。業界預期，年代集團董事長練台生集團旗下其他系統台有機會後續也送台視新聞台。
中天新聞台在去年11月18日不予換照後，外界關注中天新聞台所在的52台將由哪個頻道遞補。國家通訊傳播委員會（NCC）在農曆年前證實，已收到中嘉數位旗下12系統送華視的移頻申請案。NCC今天表示，下午已收到北都數位的移頻申請案，把原本在系統97頻道的台視新聞台移到52頻道位置，後續一樣走標準流程，將會徵詢地方政府意見後，再由NCC委員會進行審議。業界分析，年代集團董事長練台生個人有入股北都數位，因此北都數位這項移頻案，預期練台生旗下系統商，像是花東地區的洄瀾、東台、東亞系統，還有新北市的全國數位等系統，有機會也送出台視新聞台作為52台的遞補頻道。NCC主委陳耀祥日前表示，委員們對於「給公廣集團機會」是有共識的，委員們多數是學者出身，不是市場派思維，比較有理想性，希望讓公廣集團頻道可以有一個好的舞台與位置。不過，台視新聞台在今年1月5日也大動作宣布有意爭取進駐52頻道，希望能有公平競爭機會。目前新的送件進度也為華視入主52台帶來變數。（編輯：黃國倫）1100223