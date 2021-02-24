NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

柯、江論壇同台「藍白合」？兩人異口同聲：只是議題合作

記者丁上程／台北報導

2021-02-24 11:00:06｜2021-02-24 11:10:01

台北市長柯文哲24日上午受邀參與國民黨舉辦的「願景台灣2030」論壇活動，也與國民黨主席江啟臣同台演講。而面對外界直指這是「藍白合作」起手式，兩人不約而同表示活動只是單純議題上的合作。
▲台北市長柯文哲24日上午受邀參與國民黨舉辦的「願景台灣2030」論壇活動，與國民黨主席江啟臣同台。而面對外界直指這是「藍白合作」起手式，兩人不約而同表示活動只是單純議題上的合作。（圖／記者陳明安攝，2021.02.24）
身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲今應國民黨之邀參與「願景台灣2030」論壇活動，柯與國民黨主席江啟臣也難得同台，不過在論壇之前，「藍白合作」起手式的說法就已經傳得沸沸揚揚。不過對於「藍白合」的說法，柯文哲與江啟臣兩人在接受媒體訪問時，不約而同強調「只是在野黨針對議題上的合作」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
江啟臣強調，國民黨今天舉辦論壇，就是希望能夠聚合在野黨針對低薪、居住正義等問題進行討論，因為這些問題是民眾所關注的，國民黨身為最大在野黨，如果能夠與其他在野黨之間，藉由交換意見、討論等方式，能夠凝聚出共識，「在民主政治中，落實在野黨對執政黨的監督。」
「台灣很奇怪，每天不是談意識形態就是談選舉。」柯文哲表示，「對我來說，只要是談民生議題，不分藍綠我都能夠參加。」柯文哲強調，自己的出發點很簡單，希望在議題上都能跟最大多數人做合作。高房租、高房價本來就是民生議題，本來就是年輕人最關心的題目，標題也許比較聳動，但是的確是個問題。
現場媒體也追問，除了在議題上藍白能合作外，選舉的部分雙方是否也有合作空間？對此江啟臣態度則轉趨保守，表示地方選戰與政策議題不同，不能一概而論。「政黨之間在議題之間可以討論溝通，但地方選舉當然要回歸地方。」江啟臣說，作為政黨，還是要以候選人勝選作為最優先考量，「議題合作與地方選舉並沒有關聯」。
相較於江啟臣的急於撇清，柯文哲則顯得相對大而化之。「其實離選舉還早勒，看台灣的選舉，這風向三個月就已經換來換去。」柯文哲說，「每天認真過日子、快樂過日子，真的要選舉，最後半年差不多。」
而面對江啟臣在專訪時提到，針對北台灣選舉已經訂定「光復北台灣」的計畫，似乎打算全面開戰？對此柯文哲則表示「不用那麼嚴肅啦，輕鬆一點、 take it easy」。
關鍵字

NOW民調中心

那些年我們一起追的那些劇！哪部才是您最愛的偶像劇？

那些年我們一起追的那些劇！哪部才是您最愛的偶像劇？

繼續作答
2020十大專輯出爐！您最愛誰的歌？

2020十大專輯出爐！您最愛誰的歌？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

變性網紅罔腰沒子宮竟懷孕？您覺得是真懷孕還是炒作新聞？

真懷孕
炒作新聞
4.13%95.87%
2021-02-19-2021-02-25
即時
推薦閱讀