爽買2千元刮刮樂！見「大滿貫獎金」爽翻 下張結局全跪
編輯中心/綜合報導
2021-02-24 11:11:12
台彩推出的刮刮樂行之有年，逢春節時總是有許多加碼獎金，吸引不少民眾到彩券行去試試手氣，然而刮刮樂獎項及玩法眾多，有些中獎的方式可以說連看都沒看過。近日，就有網友分享自己買了兩張2000元的刮刮樂，其結果引發熱議。
原PO在「刮刮樂中大獎秘訣分享」貼文指出「買了兩張，一張大滿貫，下一張中10萬」，只見貼出的照片中，第一張就是所謂的「大滿貫獎金」，即不管在任何的遊戲區內通通都會贏得獎金，但通常這種大滿貫的個別獎項較低，如原PO這張就是中25個200元，獎金為5000元；至於另一張則是在中間遊戲區，對中幸運號碼01，獲得10萬元。貼文一出，網友紛紛回應「ccccc」、「太神了，大滿貫超爽」、「為什麼，我都沒ccc」、「大滿貫這種的，2000元的每本都會有，看我C一波」、「我一定是吸太少才都是別人在中」、「中過一次大滿貫，真的超開心的＝＝」、「第二張還能中十萬太神了吧」。而根據台彩日前公布，今年的「2000萬超級紅包」共有3個頭獎2000萬、7個200萬+BMW休旅車，目前僅剩下一個2000萬尚未刮出；而刮出2000萬大獎的店家，分別是宜蘭縣宜蘭市和睦路2-14號「大家贏投注站」以及桃園市中壢區「頭億發彩券行」。（編輯：張嘉哲）