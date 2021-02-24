特企／赴韓隆乳有風險　醫師：選擇義乳材質不該因小失大

韓國醫美界丟下恐慌震撼彈！據日前韓國媒體大規模報導指出，由HansBiomed Co.Ltd所製造的韓國知名義乳品牌BellaGel使用了編號7-9700與Q7-4850兩款非經KFDA(韓國官方食品醫藥品安全處)核可的矽膠材料，可能導致腋下淋巴結相關疾病、嚴重莢膜攣縮甚至雙層莢膜的形成等身體不良反應，讓韓國當地接受過該義乳手術以及曾赴韓隆乳的台灣女性，相當憂慮。

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王君瑜整形外科診所創辦人王君瑜表示，2020年10月事件爆發後，隔月KFDA就立即宣布立即強制下架BellaGel所有義乳，但由於該義乳品牌並未經過台灣衛福部核准，所以尚未在市場上流通，不過對於曾赴韓接受該義乳手術的民眾，應該要多加留意。

「被稱作山寨版韓國魔滴的BellaGel，在韓國曾創下1/4隆乳材質市占率，此次使用非法材質的風暴，也提醒了愛美民眾對於身體的植入物，應該更重視國際醫療界背書的義乳，不該貪小便宜，因小失大。」王君瑜院長提到，曾赴韓國接受BellaGel材質的民眾，如果有發現胸部異狀，包括觸感突然改變，乳頭突然出現分泌物，胸部容易腫脹發熱甚至疼痛，外觀改變等，切莫一昧服用藥物、保健品或是胸部按摩。若不幸材質破裂，若沒早期取出，可能會造成身體不斷的發炎反應，甚至有可能導致癌症，最好的方式就是洽詢專業的整形外科醫師來進行檢查。

王君瑜院長指出，在今年初門診案例中，就有一位26歲許姓小姐，不滿意自身罩杯，在2018年透過在台灣的國際醫療仲介，宣稱BellaGel是韓國魔滴，不僅材質更加完善與柔軟外，價格只要美國Motiva魔滴2/3左右，相當划算，且赴韓接受手術時期包吃包住，許小姐評估後便赴韓完成隆乳手術。如今，非法事件爆發後，許姓小姐緊張來門診求助。王君瑜院長說：「仔細的外觀檢查與觸診加上超音波的輔助，若身體無不適狀況，建議每三個月複診觀察，警報可以先暫時解除，不過若充滿疑慮與害怕，重新接受隆乳手術也是最佳解決之道。」

另根據醫美協會統計，以往台灣接受隆乳手術的民眾，平均每年人口為6000名左右，2019年因為美國Motiva魔滴的推波助瀾下，2020年大幅增長了1萬名隆乳案例。王君瑜醫師說：「現階段因產後萎縮的人口比例佔了6成左右，其次才是因美觀考量，年齡層分布在25-40歲的女性，不難看出，擁有好胸型漸漸成為普遍女人愛美的標配。」

王君瑜院長建議，目前台灣隆乳材質的選擇多為Motiva 及 Mentor兩大品牌，每個義乳材質都有優點，每個人都有適合的材質。乳房手術是重大的決定，除了自己做功課外，建議一定要尋求經驗豐富的整形外科醫師，面對面了解手術方式、材料特性、臨床上不良反應發生機率、破裂機率等，才能理想的建造自信與美麗胸型。