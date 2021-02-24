柯江同框談居住正義 藍白立委皆喊：不太合適吧
記者吳承翰／台北報導
2021-02-24 13:19:01｜2021-02-24 13:45:18
國民黨智庫今（24）日上午舉辦「願景臺灣2030」論壇，黨主席江啟臣邀請民眾黨主席、台北市長柯文哲出席，兩位黨主席大聊居住正義，引發黨內市議員反彈。兩黨立委也頗有微詞，國民黨立委賴士葆表示，柯喊出要蓋5萬戶公宅，至今連十分之一都沒達成，找他談居住正義不太好；民眾黨立委高虹安則認為，柯文哲也是被邀請，結果藍營內部因為此事鬧內鬨，他們也覺得受到無妄之災。
賴士葆指出，柯文哲不只社會宅做不好、講居住正義沒說服力，過去柯也對藍軍造成一定的傷害。賴士葆評估，柯在2022一定會提市長候選人，並在各個議員選區廣提席次，然而議員選舉最需要市長候選人拉抬，國民黨、民眾黨瓜分票源，黨內議員緊張很正常。賴士葆表示，國民黨目前人選很明確，不是蔣萬安就是羅智強，現在江啟臣拉柯文哲同框，會讓藍軍搞不清黨中央態度，賴認為藍白可以在議題上合作，選舉仍是競爭對手，江啟臣此次出手「事前想清楚比較好。」對於國民黨鬧內鬨，高虹安也抱怨柯參加活動，民眾黨被貼小藍標籤也很無辜。高虹安表示，以支持者的光譜來看，民眾黨比較靠近泛綠，但民進黨這一屆立法院很多事情都採取強渡關山的態度，民眾黨是被逼著和國民黨合作，「民進黨把我們打成小藍，就是要萎縮我們在中間選民、甚至泛綠的票源」。