特企／開元食品法籍主廚　分享今夏趨勢

天氣逐漸回暖，開元食品於２月24日在台北內湖創意中心舉辦「初夏好食節 午茶烘焙分享會」，邀請國內餐飲業者分享和交流後疫情時代的夏季甜點流行趨勢。新春開工後的首場餐飲業創意小聚，由開元食品法籍甜點主廚簡德尼 (Denis Tremouilleres)擔任主講者，曾任職多家米其林餐廳的Denis主廚，以道地法式手藝現場展演夏季幸福烘焙甜點，吸引業界餐飲業者齊聚交流。

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疫情衝擊烘焙市場 產值不減反升

雖然整體經濟環境仍受疫情衝擊影響巨大，但根據財政部統計資料顯示註1去年到11月為止，西點麵包加上咖啡館的總家數為8816家，比疫情前的108年同期相比，成長超過3%，表示整體烘焙餐飲市場的產值仍是正面發展，不論是連鎖展店或者創新創業投入開店的能量並沒有降低。根據市場觀察，如何有效管控營運人力、降低技術開發成本、穩定採購品質等，成了重要的營運成功關鍵。

咖啡廳品牌交流 激發烘焙創意靈感

坐落在台北市文山區貓空山上的「貓空閒」露天咖啡廳老闆表示，貓空閒俯瞰台北市的景色，顧客不論白天還是夜晚來，都能完全放鬆。要讓顧客在咖啡廳願意久待、充分休息，品質優良且具有創意的甜點和飲品，就是關鍵。此次藉由參與開元食品專業的午茶分享會，交流更多創作與研發的靈感。

法籍主廚簡德尼展演烘焙手藝 打造初夏爽口甜點

開元食品法籍甜點主廚簡德尼 (Denis Tremouilleres) 表示，活動除了分享今年夏季最新烘焙趨勢外，更為烘焙甜點創作者彼此交流激盪搭起良好互動的平台。面對炎熱夏季的到來，甜點口味訴求從冬季的重口味轉為清新爽口，Denis主廚進一步以「覆盆子生乳酪蛋糕」為基礎，延伸出更多樣化的夏季風味。此甜點採用法芙娜白巧克力融合覆盆子奇想巧克力，並與消化餅乾混合做成的餅皮為基底；而搭配蛋糕體的覆盆子生乳酪奶油餡，主要以肯迪雅乳脂起司和動物鮮奶油混合而成，順滑口感結合珂柏斯覆盆子果泥，酸甜不膩口的味道，非常適合夏季品嚐。另一款「雪絨起司蛋糕」則將戀職人鮮奶加入蛋糕體，與珂柏斯黃檸檬果泥入奶油乳酪內餡，同樣是初夏時光微酸爽口的最佳選擇。

開元食品是餐飲界「美味推手」的最佳專業合作夥伴，瞭解店家營運與產品開發的需求，此次由烘焙經驗豐富的法籍主廚簡德尼Denis Tremouilleres開發多款創意烘焙甜點，讓後疫情時代中更顯激烈的烘焙市場，能掌握今年夏天趨勢，牢牢抓緊顧客消費動力。