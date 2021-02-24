跨黨派立委喊「2050淨零碳排」籲政府超前部署
新頭殼newtalk
2021-02-24 16:21:43
各國陸續訂出2050淨零碳排目標，立法院副院長蔡其昌、民進黨立委洪申翰等多名跨黨派立委今天(24日)共同呼籲台灣應立即行動，盡速制定「氣候變遷行動法」，跟上國際趨勢，政府該超前部署，宣示減碳決心並進一步完備法規政策。
立法院聯合國永續發展目標策進會與洪申翰在立法院召開「2050淨零碳排，立即行動」記者會，包括民進黨立委蔡其昌、洪申翰、蘇巧慧、李昆澤、吳思瑤、沈發惠、劉世芳、范雲、林楚茵、莊競程、賴品妤、鍾佳濱，台灣民眾黨立委邱臣遠及時代力量立委邱顯智等人出席，宣示推動氣候變遷法決心。立法院聯合國永續發展目標策進會會長的蔡其昌表示，氣候變遷問題須跨黨派關心，經濟與環境已不再是二元對立論述，2050淨零碳排更是重要經濟議題，台灣以貿易為導向，很多國家已宣示 「碳關稅」，若不及早因應，會對我國有很大衝擊。洪申翰指出，台灣已面對到一些無法閃避的氣候風險，包含「氣候環境」層次、「產業經營」層次，過去不少產業認為減碳會增加成本、影響競爭力，但接下來恐怕相反，減碳不足才會影響產品、貿易競爭力。他表示，台灣的氣候目標還停留在2050年回到2005排放量的一半，遠遠不及國際趨勢，應拉升目標為2050淨零碳排。洪申翰去年底與民團、學者合作提出《氣候變遷行動法》草案，獲得跨黨派支持，草案重點包含2050淨零碳排入法、行政院氣候會報作為總體氣候政策指揮、協助產業與社會的創新與轉型、面對氣候環境風險的調適專章等。新聞來源為Newtalk 新頭殼