牛仔褲哪條破萬？網「三選一」答案超傻眼 超貴關鍵曝光
編輯中心/綜合報導
2021-02-24 16:49:51
牛仔褲是非常好穿搭的褲子之一，但是在服裝市場中，不同的牛仔褲之間的價格可以天差地遠。近日，就有網友分享三件牛仔褲，要大家一起猜猜看哪一條是「破萬元的牛仔褲」，貼文一出後引發廣大迴響。
原PO在PTT貼文指出「一條牛仔褲破萬事在哈囉？有人分得出來哪一件破萬嗎？到底誰會買一條破萬的牛仔褲啦？」只見貼出的照片中，第一條是深藍色的窄版牛仔褲；而另兩條則是藍黑色的牛仔褲。貼文一出，網友紛紛回應「1看起來質感很好ㄟ，感覺是1」、「3應該是最貴的吧」、「牛仔褲就在看細節還有厚度的，這種圖根本看不出來」、「不過單純用猜的話，排釦原則上會比拉鍊貴，一樣選3」、「2一定淘汰，我基本1、3在選」、「2看起來最糟，1機會高一點」、「雖然不想被打臉，但我猜3」。隨後，原PO也在留言區公布答案表示「好啦！答案是3」，但答案卻讓不少網友傻眼「這是有啥好破萬價值得啊？」、「傻子，破萬牛仔褲賣的是設計師跟品牌，質量再好一條成本都不到三千」、「3的圖片看起來那麼邋遢，憑什麼賣上萬啦！」、「有人懂3的價值嗎....」、「俺穿700到800元的，也比這幾件好看」。（編輯：張嘉哲）