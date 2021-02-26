超標準中文叫賣驚艷全場　印度男盼疫情後到台灣進修

根據The China Post報導，今日擁有雙語能力或許不像曾經如此稀有，然而近期一位印度裔男子因為以流利的中文和閩南語叫賣，引起網友熱議。
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週日，30歲的黃姓推銷員被拍到在市場中央以流利的中文、閩南語大力介紹拖把多麽好用。「我們的母親通常會先掃地再拖地。買我的拖把，把它帶回家。在家中打開像一朵花，放在有水的地方，掃和拖一次完成。」他還幽默的表示，老舊的拖把已經在市場上販賣50幾年了。「50幾年前印度人還不會說中文，但社會在變，你的拖把也應該跟上時代！」許多網友在看到此影片也大力讚賞他的語言能力，然而他與外國媒體訪談中透露自己其實還會更多語言。除了中文和閩南語以外，黃先生表示他還會廣東話、客家語、潮州方言、泰語、越南語、坦米爾語、英文和馬來西亞語。他表示自己其實是中印混血兒，小時候在新加坡爺爺奶奶的照顧下長大，學會說閩南語和潮州話。13歲時，他和妹妹一起搬到中國，也是在當地讓他學會了中文和廣東話。他坦承，雖然新加坡的學校有教中文，但他一向對這個語言沒什麼興趣，直到他搬到中國他才意識到中文多重要。在中國的七年期間，他慢慢學會了各地方言，隨後搬到了泰國和越南，在兩國各待兩年的時間下學會當地語言。受訪時，他表示：「要學一個語言最好要在那個國家。疫情結束後，我希望可以去台灣或是日本學更多語言。」他透露對於目前現況感到很滿足，而相較於在網路上爆紅，他更喜歡逗樂社區的婆婆媽媽和伯伯們。有些人甚至還會上前詢問他要不要當乾兒子讓他覺得非常好笑。「我超愛我的工作！它讓我可以同時開玩笑和賺錢！」更多新聞請看The China Post