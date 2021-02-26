超標準中文叫賣驚艷全場　印度男盼疫情後到台灣進修

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「我們的母親通常會先掃地再拖地。買我的拖把，把它帶回家。在家中打開像一朵花，放在有水的地方，掃和拖一次完成。」

他表示自己其實是中印混血兒，小時候在新加坡爺爺奶奶的照顧下長大，學會說閩南語和潮州話。13歲時，他和妹妹一起搬到中國，也是在當地讓他學會了中文和廣東話。

「我超愛我的工作！它讓我可以同時開玩笑和賺錢！」