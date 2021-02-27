消失中的外傘頂洲 初步四大搶救方案拍板！
記者劉育辰／台北報導
2021-02-27 14:00:00
泥沙隨著溪流滾滾而下，日積月累，堆積成了外傘頂洲。作為台灣最大沙洲，外傘頂洲的面積曾一度達到100公頃，由於沙洲會隨著潮汐、波浪、洋流等風化作用飄移，所以外傘頂洲又被稱為「移動的國土」，然而近年來因溪沙減少、風化速度未減，導致外傘頂洲面積逐漸縮小，成了「消失的國土」。近期，隨著國土永續意識抬頭及民意代表的重視下，行政院初步制訂了四大搶救方案，要讓台灣世世代代都能親眼看到外傘頂洲之美。
根據政府及學術單位研究，若外傘頂洲面積縮小的趨勢不變，那麼2023年漲潮期間，外傘頂洲將幾乎全部消失；2028年則會沒入海平面以下；2048年後，沙洲本體會向鰲鼓濕地淤積呈現海灘狀態；最後在2060年，完全低於平均潮位，淪為潛沒沙洲。光靠文字描述，或許無法體會沙洲消失對台灣的嚴重性，但隨著沙洲沒入海中，將導致潮間帶獨有的生態系遭到破壞，保育艇、娛樂膠筏及養蚵產業恐怕也會因此停滯。近年來，有鑒於國土永續意識抬頭，加上當地民意代表的重視，行政院也召集了交通部航港局、港務公司高雄分公司、海洋委員會、國家海洋研究院、經濟部工業局、經濟部水利署、農委會、環保署、雲林縣政府及嘉義縣政府等10個單位組成專案小組，要搶救逐漸消失的國土。目前，專案小組已經召開2次會議，初步討論出包含拋沙養灘，藉此改善淤積延緩沙洲流失、人工保護藻礁兼消浪、效益監測評估與造林等四大方案，要搶救逐漸消失的外傘頂洲。嘉義縣第一選區（六腳鄉、東石鄉、朴子市、太保市、布袋鎮、義竹鄉、鹿草鄉、水上鄉）立委蔡易餘表示，外傘頂洲的流失，不只是媒體在報導，專家學者也都不斷提出預警。而嘉義東石外海的養蚵產業，靠的都是外傘頂洲的屏障，每年有20、30億產值，若外傘頂洲消失，海岸線將直接受到海浪侵襲，進一步導致民眾的生命財產受到損害，所以要在來得及之前，趕快投入資源，不要等到外傘頂洲真正消失後再來復育，那就不可能了。正因為這些考量，蔡易餘近年來不論是在立法院質詢，或是1月跟行政院院長蘇貞昌餐敘時，都有提出外傘頂洲的國土保育，希望由行政院層級直接出手規劃才有機會，否則各單位各自為政，很難統整出有效的防護計畫，蘇貞昌也在會後指派政務委員吳澤成來統合各部會意見，並在最短時間內把理論化為實際作為，達到國土永續。