高雄商圈慶元宵 打卡、消費滿額可兌換「牛揹揹」提燈
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-02-24 21:00:00
高雄市元宵小提燈詢問度爆表！提燈免手拿，可以用「揹」的設計讓許多家長和小朋友都覺得超貼心。「牛揹揹」提燈19日起於各區公所發放吸引民眾排隊領取，還沒拿到的市民朋友也別擔心，高市府今（24）日宣布再加碼提供市府小提燈於商圈發送，於本週26日元宵節前在全市22個商圈打卡或消費滿額就可以兌換，數量有限，送完為止。經發局長廖泰翔提醒，各商圈活動兌換時間及方式不同，歡迎民眾洽各商圈查詢，趁週末連假來高雄一起揹提燈、迎元宵、慶牛年！
廖泰翔表示，今年高雄燈會雖然因疫情停辦，但市府為迎接元宵佳節到來，特別由高雄市觀光局以高流幾何圖形外觀設計「牛揹揹」提燈，要讓市民朋友一起動手DIY慶元宵，首發當日即引發市民熱烈迴響，「非常感謝觀光局本次再加碼，配合元宵節提供商圈舉辦活動兌換！」邀請市民朋友元宵就來商圈購物，全家一起揹著「牛揹揹」小提燈來高雄踩街度過既時尚、又可愛的元宵夜。大高雄商圈總會理事長劉昭智也特別感謝觀光局加碼提供商圈提燈，並強調總會全力配合市府政策，戮力行銷推廣高雄特色商圈及周邊觀光景點，不論是市區光華夜市、六合夜市及興中夜市的美食小吃，還是山線美濃、旗山老街、甲仙、那瑪夏和六龜的美食溫泉，亦或海線的鹽埕、哈瑪星、旗津商圈的新鮮海味等，都非常適合春遊小旅行，邀請大家趁元宵連假就來高雄𨑨迌（遊玩）。經發局提醒民眾，目前新冠疫情仍不可小覷，請大家進出醫療照護、公共運輸、民生消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公機關（構）等八大類場所務必「全程佩戴口罩」、勤洗手、保持社交距離，配合中央疫情指揮中心相關防疫措施，一起安心慶元宵、犇好年。