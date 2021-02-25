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專門針對南非變異株　莫德納將疫苗追加劑送驗

中央社

2021-02-25 13:48:29

▲外媒證實美國生技公司莫德納（Moderna Inc）即將賣給台灣500萬劑新冠疫苗，預計年中配送。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國生技公司莫德納（Moderna Inc）將針對南非發現的變種冠狀病毒進行測試。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國莫德納生物技術公司（Moderna Inc.）今天表示，針對南非冠狀病毒變異病毒株的新2019冠狀病毒疾病（COVID-19）候選疫苗，已經送至美國國家衛生研究院進行測試。
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法新社報導，莫德納執行長班塞爾（StephaneBancel）說：「我們很期待對針對變異株的疫苗追加劑展開臨床研究，很感激國家衛生研究院（US NationalInstitutes of Health）持續合作對抗疫情。」
人體注射疫苗後會產生抗體，但南非變異株可逃過針對舊冠狀病毒的病毒株一些阻擋行動，是目前變異株中較危險的一種。
這代表曾感染典型病毒株的患者更容易再度感染，研究也顯示南非變異株會降低現在這代疫苗的部分防護力。
初步檢測結果顯示，莫德納原本的mRNA-1273疫苗對防範新型變異病毒株仍有效，但莫德納表示，公司在考慮對抗疫情的數個對策時，正在研發專門針對變異病毒株的疫苗。
莫德納可將專門針對南非變異株的候選疫苗mRNA-1273.351當作追加劑，或者可以使用結合典型疫苗與專門針對變異株的mRNA-1273.351疫苗，創造新的產品。
另一個構想是，民眾可以注射第3劑典型疫苗，以提高整體免疫力。
莫德納也在思索是否可能把針對南非變異株的mRNA-1273.351疫苗，或結合版疫苗當作主要針劑。
美國食品暨藥物管理局（FDA）今天宣布，研發專門針對變異株的疫苗，不必經過之前申請原本疫苗相同的冗長授權程序。
莫德納也宣布，將提高全球製造產能，如果必要的話，能在2022年製造14億劑的疫苗。
此外，莫德納表示，將擴增2021年製造計畫，將全球產量從6億劑增至7億劑。莫德納目前已運送6000萬劑疫苗，在美國境內配送5500萬劑。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1100225
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