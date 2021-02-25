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學測54級分只想念台大！男曝「1關鍵」　眾急喊：你會哭

編輯中心/綜合報導

2021-02-25 12:08:43

咪黑
▲學測成績放榜，又到了高三學生準備抉擇科系的時刻。（圖／取自 Pixabay）
高中學測成績昨（24）日公布，不少高三的學子開始思考自己的落點在哪，要填選自己想要的大學以及科系，而你是選校派還是選系派呢？就有一名網友分享自己的學測成績表示「只想念台大」，但其關鍵曝光後，網友卻急喊「真的會後悔死」。
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原PO在PTT貼文指出「各科分數分別是國文15級分、英文13級分、數學12級分、自然14級分，總級分54，因為個人因素只求上台大，目前腦筋一片混亂，無法思考，台大任何科系均能考慮，且不考慮指考狀況，有推薦的嗎？」
▲學測成績放榜，又到了高三學生準備抉擇科系的時刻。（圖／取自
▲網友分享自己的學測成績，表示只想上台大，但其關鍵曝光後引發熱議。（圖／取自 Pixabay ）
貼文一出，網友紛紛回應「為了台大頭銜....去念不愛的科系，沒意義」、「任何科系都能考慮？選到不喜歡的，四年下來你會哭」、「隨便一個台大系你真的會開心？」、「這成績台大沒喜歡的，也可排第二志願喜歡的吧，沒必要屈就台大學歷」、「拼到台大的這個校名，但對你未來沒幫助的話，不太推薦」、「去年隨便填一個系，每天都會在後悔與自卑中」。
另外，也有網友提議可以「先入學在轉系考」，卻被不少過來人打臉「別想轉系，想著一次到那個科系比較實際」、「朋友昆蟲想轉系到畢業都失敗給你參考」、「指考都比轉學考簡單，你的成績來看的話」、「台大轉系考不好考啊....哪有那麼容易，想清楚再說」。（編輯：張嘉哲）
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