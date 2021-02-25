解放軍曝2年內攻台計畫 美學者：美國必須嚇阻北京野心
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-02-25 13:37:50
中國不斷對台文攻武嚇，頻繁在周邊海域軍演、派出共擊擾台。美國國會媒體「Roll Call」近日分析中共高層動態以及解放軍的舉動，認為中國很可能在5年內攻擊台灣。中國問題專家指出，必須讓美國與其盟友共同維護台灣才能夠阻止中國野心，然而相對來說不樂觀的地方是對美國公眾來說，保護台灣還不是對中政策的首要目標。
美國媒體「Roll Call」報導指出，解放軍力增長讓美國專家提出警告，中國進犯台灣的可能性變得更加複雜、危險。史丹佛大學中國軍事政策專家馬斯特羅（Oriana Skylar Mastro）在2月18日的美中經濟安全審查委員會（U.S.-China Economic and Security Review Commission）上指出，美國對兩岸局勢的威懾力來到韓戰以來最低點。中國推動的軍事現代化的成果和遠景令人無法忽視，然而美國卻仍未建立強大的同盟來對抗北京、習近平的個人野心，再加上國際上的權力真空導致中國認為使用武力的好處增加，甚至超過了動武必須付出的成本。馬斯特羅表示，過去人們認為台海開戰的只會發生在「台灣正式宣布獨立」的情況下，但現在情況改變，她認為現在真正的危險在於，無論美國、台灣的立場如何，北京都有可能發起軍事行動強迫「統一」。雖然大部分的西方觀察家預估中共「武力統一台灣」的目標會在5年，或更久之後才會採取行動，但馬斯特羅引述解放軍內部消息指，習近平認為中國軍隊將在1至2年內發展到有能力佔領或攻打台灣。報導指出，台海情勢聽起來情況嚴峻，但仍存有希望。中國在等待「適當的時機」入侵台灣，這代表北京謹慎、不容易被挑釁，例如美國高級官員訪問台灣、美國對台軍售還在可容認的範圍。馬斯特羅指，除非北京覺得完全準備好了，否則決策層不會將「宣布獨立」以外的舉動升級為戰爭。「Roll Call」報導指，然而即使在川普政府執政4年的大力推動下，台灣仍然逐漸被國際社會孤立，2016年起已有8個承認台灣的邦國轉向中國，包括薩爾瓦多、巴拿馬等國；在世界衛生大會（WHA）上中國還是有能力將台灣拒於門外。而且美中對台議題展現了驚人的溫度差，「Roll Call」指出，中國將收復台灣視為國家發展的核心目標，然而對於美國公眾，保護這個民主自治的小島並非對中政策的重要議題。面對中國威脅，馬斯特羅認為真正能夠震懾到北京的是美國與其他國家的壓力，必須讓北京認為攻擊台灣需要與美國、美國的盟友開戰，付出的代價遠高於「民族復興」的目標。結盟施壓的建議受到美國國會委員會跨黨派的青睞，委員會共和黨籍的成員Alex Wong指出，如果台灣與國際社會的關聯越少，就越少盟國願意支持或援助台灣，因此擴大台灣在國際上的份量，某種程度上也是增加對中的震懾力。