閃遠燈被比中指！女子「張開手」秒打臉 內行曝開車暗號
編輯中心/綜合報導
2021-02-25 14:27:56｜2021-02-25 16:04:48
開車上路有不少駕駛之間的默契暗號、或說是「潛規則」車語，但隨著時代變遷，有些暗號如今已未必大家都明白。近日，就有網友，看到前方駕駛沒開大燈，於是閃了一下遠燈告知對方，沒想到直接被比中指，直到她搖下車窗比了一個手勢，對方態度瞬間轉變。
原PO在《爆怨2公社》表示，日前行經高速公路時，注意到前方車輛沒開大燈，便閃了遠燈提醒駕駛，結果對方以為她在挑釁，於是下交流道時直接打開車窗比中指，雖然這個態度讓原PO很傻眼，但她還是乖乖開在後方，繼續閃遠燈告知對方沒開大燈。但前方的駕駛還是沒搞懂原PO的意思，繼續將手伸出車窗比中指，她最後實在看不下去，也搖下車窗對女駕駛「張開手」，結果對方才明白她的好心，趕快開啟大燈繼續行駛。貼文一出，有許多人對於「張開手」代表的意思相當好奇，因此就有內行的網友解釋，開車如果遇到有其他人對你張開手，就表示你大燈沒有開的意思，「這手勢已經流傳很久，但其實看懂的人不多」、「在後面先閃大燈，然後把自己大燈關掉再開個幾次，還蠻有用的」、「三寶都自以為閃大燈是嗆人的意思」。（編輯：許智超）