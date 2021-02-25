北京舉行表彰大會 稱逾7億人、平均每年1千萬人脫貧
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-02-25 14:50:02
中國今（25）日上午在北京舉行全國脫貧攻堅總結表彰大會，中國國家主席習近平在大會上宣布脫貧攻堅戰取得全面勝利，並指出改革開放以來，7.7億農村貧困人口擺脫貧困，提前實現聯合國減貧目標，讚揚全球並沒有任何國家能像中國在短時間內實現幾億人脫貧。
綜合中國媒體報導，中國政治局常委、全國政協主席汪洋表示，經過8年持續奮鬥，脫貧攻堅取得全面勝利，近1億農村貧困人口全部脫貧，為全面建成小康社會作出重要貢獻，為開啟全面建設社會主義現代化國家新征程奠定堅實基礎。國家主席習近平表示，按照世界銀行國際貧困標準，中國減貧人口佔同期全球減貧人口70%以上，提前10年實現《聯合國2030年可持續發展議程》減貧目標。同時，脫貧8年來一直在治國的重要位置，並指出如果貧困地區長期貧困就無法體現中國社會主義制度的優越性。習近平演講提到，中國共產黨成立100週年，國家脫貧攻堅戰取得全面勝利，依照中國現行標準下，9899萬農村貧困人口全部脫貧，區域性整體貧困得到解決，（共產）黨和人民攻克了「一個又一個貧中之貧、堅中之堅」。而十八大以來，中國平均每年有1000多萬人脫貧，相當於中等國家的人口脫貧，貧困人口收入水平顯著提高。習近平形容，中國的脫貧工作，取得舉世矚目的成就，是靠黨領導、中華民族自力更生、新中國成立以來，特別是改革開放以來積累的基礎，走出一條「中國特色」減貧道路，形成中國特色反貧困理論。習近平指，「脫貧摘帽不是終點，而是新奮鬥的起點」除了繼續全民共同富裕的工作，還要加強監測易返貧致貧人口，同時中國將積極開展國際減貧合作，為發展中國家提供幫助。《自由亞洲電台》注意到，習近平在大會上特別提到「打土豪、分田地」的歷史，是改革開放以後少數公開表揚這項政策的領導人。美國媒體指出，習近平在表彰大會前夕（24）特別紀念華國鋒，是要求黨員幹部都要效仿華國鋒。政治學博士、獨立時評人吳強向《美國之音》分析，紀念華國鋒實際上是和紀念黨的100周年密切聯繫在一起，意義上把他當作黨建100年的一個吉祥物來看待，希望黨員幹部學習華國鋒做「老實人」。