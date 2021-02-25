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老婆好奇「為何不換車」？他撿到槍18字回應　全場幫上香

編輯中心/綜合報導

2021-02-25 16:17:03

▲男網友的老婆好奇問他「為什麼不換車？」他撿到槍18字犀利回應。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》臉書）
▲男網友的老婆好奇問他「為什麼不換車？」他撿到槍18字犀利回應。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》臉書）
台灣喜愛老車的車友相當多，有的是偏愛那股有時間感的造型和作工，有的是個人紀念往昔美好的情懷，有的是對於老車所象徵的那種文化和氛圍的嚮往。就有位身為老車玩家的男網友透露，老婆好奇詢問他「為什麼都不換車？」結果他用18字神回應，讓網友笑翻直呼「根本撿到槍」，留言區更是許多人刷一排「當地代表上香」，讓人莞爾。
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該位男網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文，分享了自己愛車的照片，並透露老婆詢問他「為什麼都不換車？」原PO老婆疑惑表示，「這麼老的車，又老又醜、而且還這麼吵，轟轟轟的響，偶爾還會放屁」。
話語間不難看出原PO老婆對老車的嫌棄，愛車心切的原PO於是回答說，「車就算再老，也沒妳老；車就算再吵，也沒妳吵」。撿到槍的回應讓原PO笑稱換來「一陣毒打加鞭刑」，更直呼這可能是個人的最後一次發文。
▲男網友回答老婆超犀利，結果換來一陣毒打加鞭刑。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》臉書）
▲男網友回答老婆超犀利，結果換來一陣毒打加鞭刑。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》臉書）
笑翻的網友紛紛在底下留言回覆說，「新車追也追不完，哥開的是情懷」、「跟我的認知一樣，好車可以開很久」、「為小老婆和大老婆頂嘴，找罪受應該」、「真男人，直接面對死亡」、「新北代表上香」、「可以說非常沒有求生欲了」、「我們緬懷你」、「不愧是車手！置生死於度外」、「高雄代表前來獻花獻果」、「車再吵也沒妳吵，這句夠經典」、「人生就帥這一回，值得了」。（編輯：倪浩軒）
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