美國準貿易代表戴琪：落實美墨加協定是優先事項

（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國總統拜登提名的貿易代表人選戴琪（Katherine Tai）表示，執行美國與加拿大和墨西哥的新貿易協定將是「優先事項」，同時要求中國履行貿易承諾。
法新社報導，美國準貿易代表戴琪明天將出席聯邦參議院財政委員會（Senate Finance Committee）的人事案確認聽證會。戴琪在今天公布的事先準備書面證詞中說：「我將把執行和強化我們和加拿大與墨西哥的更新協議列為優先事項。」她說：「美國-墨西哥-加拿大協定（USMCA）是獨一無二的跨黨派成就。」「這代表我們改革貿易政策的重要一步。我們必須持續將成功落實這項協定列為優先事項。」根據路透社，戴琪在書面證詞中也強調，拜登政府奉行以「勞工與工資勞動者」為主的長期新貿易政策，來支持美國的創新與提升美國的海外競爭力。對於即將出任全球最大經濟體、第一大進口國、也是僅次於中國的第二大出口國的「貿易沙皇」，戴琪將發揮巨大影響力，特別是在前總統川普引發了4年貿易紛爭之後。如果提名如預期獲得確認，戴琪將面臨一系列的挑戰，包括盟國要求撤銷川普任內所課徵的鋼鐵、鋁製品、飛機與酒類的關稅。中文流利的戴琪目前擔任聯邦眾議院歲計委員會首席貿易律師，她表示，對於與中國打交道，美國必須有一個戰略性與連貫性的計畫，協助美國企業與中國「由國家主導的經濟模式」競爭。戴琪在證詞中說，她將優先重建與盟國的關係，並重新和國際機構往來，以解決包括氣候變遷、2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，以及全球經濟衰退等共同威脅。戴琪說：「中國同時是美國的對手、貿易夥伴以及巨大的參與者，美國也需要中國的合作以解決特定的全球挑戰。」（譯者：陳怡君/核稿：張曉雯）1100225