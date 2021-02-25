陳菊與焦糖「沒戴口罩合影」將開罰？陳時中給說法
記者孫唯容/綜合報導
2021-02-25 16:11:22
網紅焦糖陳嘉行日前巧遇監察院長陳菊，開心地將合照上傳臉書，不料該張照片中兩人在高鐵站「未戴口罩」合影，引發各界質疑，好奇衛福部是否會開罰，
今（25）日疫情指揮中心陳時中回應，開罰條件要符合「多次勸導不聽」，將與高鐵討論、還原當時情況。
今天指揮中心記者會，媒體問及焦糖哥哥、陳菊在高鐵沒戴口罩合影被抓包，陳時中表示，兩人接觸時間很短，有幾個場所規定要戴口罩，勸導不聽會罰3000至15000元，將與高鐵確認是否有多次勸導不聽的情況，如果沒有，就沒有處理的必要。此外，民眾關心疫苗相關進度，台灣預計將取得20萬劑AZ疫苗，最快本週抵台，3月開始接種，但今天仍未接獲通知，指揮中心昨天說，會請駐日內瓦辦公室聯絡，疫情監測組組長周志浩表示，目前沒有進一步的消息，正積極接洽中，但還沒有收到回應。針對疫苗抵台後相關運送、施打流程，周志浩指出，運送方面沒有疑慮，因為AZ疫苗與普通疫苗一樣，需2到8度儲存，台灣已有相關設備，目前已經與地方政府開第一次會議，籌備情況大致沒有問題，也將建置資訊平台，以便於民眾理解。
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