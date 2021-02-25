陳菊與焦糖「沒戴口罩合影」將開罰？陳時中給說法

我是廣告 請繼續往下閱讀

，台灣預計將取得20萬劑AZ疫苗，最快本週抵台，3月開始接種，但今天仍未接獲通知，指揮中心昨天說，會請駐日內瓦辦公室聯絡，疫情監測組組長周志浩表示，目前沒有進一步的消息，正積極接洽中，但還沒有收到回應。

針對疫苗抵台後相關運送、施打流程，周志浩指出，運送方面沒有疑慮，因為AZ疫苗與普通疫苗一樣，需2到8度儲存，台灣已有相關設備，目前已經與地方政府開第一次會議，籌備情況大致沒有問題，也將建置資訊平台，以便於民眾理解。