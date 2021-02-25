民進黨團幹部交接 林錫耀：台灣防疫表現全世界都看到
記者陳志仁／新北報導
2021-02-25 17:10:11
民進黨新北市議會黨團今（25）日舉行黨團幹部的交接，並由中央黨部祕書長林錫耀擔任監交人；林錫耀以身為執政黨一份子為榮，並特別感謝地方的配合與支持，讓台灣在防疫上做出好成績，如果說台灣防疫、抗疫的成績自謙第二，自稱第一的國家大概不敢站出來。
林錫耀肯定卸任黨團總召林銘仁及幹部的認真、負責、努力，並期許新任黨團總召黃俊哲及幹部，未來的一年，對市政能提供更好的建言與監督；林錫耀說，鼠年遇見百年難得一見的疫情，但全民團結抗疫，不管中央或地方都把疫情控制得非常好，如果說台灣防疫、抗疫的成績自謙是第二，自稱第一的國家大概不太敢站出來。林錫耀指出，台灣迄今確診新冠肺炎的病例不到一千，本土的病列也不到一百，台灣沒有封城、停課，「馬照跑、舞照跳」；身為執政黨的一份子，特別感謝地方的配合、支持，尤其侯友宜市長所率領的市政團隊，大家一起努力、在防疫上做出好的成績，也因為防疫做得好，生活或工作上受到的干擾就比較少，因此創造出全世界唯一僅有的經濟好成績。林錫耀強調，就連生產最旺盛的中國，都受到疫情的衝擊，大部分的先進國家經濟都負成長，中國的GDP大概2.5%，台灣在2020逆勢成長，最新的GDP數字為3.11%，「台灣這一年的表現，全世界都看到！」在這樣的情勢下，創造台灣的奇蹟非常不容易，展望未來新的一年，希望中央、地方可以團結合作，繼續創造台灣好的成績。侯友宜說，新北去年防疫做得到位，不但跟中央並肩作戰，也一起超前部署，做了很多的實兵演練、示範演練，且提供很多的意見給中央，讓疫情穩定；感謝民進黨團的卸任總召林銘仁，在議會上不分黨派的通過預算，他推動市政只有一個想法，只要市議員們提出的建議是正確，市府一定會虛心接受，目前新北經費缺蠻多，希望立委與林錫耀協助爭取。新任總召黃俊哲強調，這次的幹部團隊充滿活力，且願意為黨承擔的六、七年級生議員，成員包括副總召鄭宇恩、幹事長為張志豪及書記長彭佳芸；現在雖然防疫為重，但對市府的各項監督市政仍不會減少，未來會好好扮演在野黨角色，減少政治口水及對抗，用理性、專業的態度來監督市府，將帶領黨團成員一同用活潑的面相及年輕思維監督市政及預算。
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