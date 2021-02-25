加速審查效率 高市將成立特定工廠登記辦公室
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-02-25 22:00:00
因應去年工輔法修正條文及處理原則公告，高雄市經發局透過講座、推動員及專家輔導機制多管齊下輔導業者申請納管，自2020年3月20日起，至今核准1,406件，今年4月還將加派專案人力成立「特定工廠登記辦公室」，並建置公開案件進度查詢網站等，加速輔導轄內未登及臨登工廠申請納管及案件審查效率，目標年底前輔導4,000家工廠提出申請。
經發局指出，依工輔法及相關原則規定，凡2016年5月19日前既存低污染未登記工廠者，業者需自2020年3月20日起2年內申請納管、3年內提出改善計畫，並經核定後2年內依計畫完成改善、10年內取得特定工廠登記，合計公告實施後20年內取得土地及建築物合法使用並完成工廠登記，全面落實工廠納管；而非屬低污染之52種產業及2種製程者，則需於2021年3月19日前申請轉型、遷廠或關廠；此外，若為2016年5月20日後新增之未登工廠則一律需自行關廠，違者將依法停止供電、供水。經發局強調，為加速輔導未登工廠，去年合計舉辦50場巡迴說明會，並邀請環保、消防、建築組成聯合專家輔導團提供諮詢、診斷服務，更自主培訓200位「特登工廠推動員」，多管齊下協助業者提出改善計畫，今年4月還將加派專案人力成立「特定工廠登記辦公室」，並建置公開案件進度查詢網站等，加速輔導轄內未登及臨登工廠申請納管，同時提升案件審查效率，目標年底前輔導4,000家工廠提出申請。歡迎業者踴躍至高雄市經發局官網「特定工廠登記專區」查詢相關資訊及觀看說明會影片，或洽諮詢服務專線：07-9697095。去年接受診斷輔導的未登工廠陳姓業者也表示，透過專家學者從工業、環保、水利、水土保持及消防等面向提出量身訂製的建議，甚至於現場實地勘查時當場繪製簡圖說明，幫助業者更能了解工廠未來改善方向，以及取得特定工廠應符合的標準及流程，有效促進業者積極提出改善計畫，呼籲業者儘速提出申請，一起朝環保、合法、永續經營的目標邁進。