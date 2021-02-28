國產有待努力！盤點中科院各型無人機發展

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騰雲無人機未服役

▲美國媒體報導，美國正磋商出售至少4架大型MQ-9B「海上衛士」先進無人偵察機給台灣事宜。（圖／美國通用原子航空系統公司官網）

銳鳶無人機

銳鳶無人機由中科院研發、生產，每架造價2100萬，銳鳶無人機原名為中翔無人機，2013年成軍，初期由陸軍操作，2016年起陸續進駐各機場，2017年9月移交海軍

使用，任務轉向協助國防部情報次長室進行海域不明艦艇識別，以屏東基地為駐地。

銳鳶無人機曾在2017年11月間在東部外海100公里外，偵獲舷號AGI 851的解放軍電子偵察艦北極星號。海軍一共從陸軍接收30架銳鳶無人機，但是已至少有3架墜毀，海軍表示，已比美軍無人機平均事故率20％來得低。

▲海軍海上戰術偵蒐大隊銳鳶無人飛行載具起飛。（圖／記者呂炯昌攝）

▲中科院研製的紅雀無人機，起飛方式區分手擲或彈射方式2種。（圖／記者呂炯昌設）

劍翔反輻射無人機

劍翔已具備作戰能力，預計6年內生產104架的無人機。