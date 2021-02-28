國產有待努力！盤點中科院各型無人機發展
記者呂炯昌／台北報導
2021-02-28 08:00:00
中科院近期在空軍台東志航基地密集測試騰雲無人機，不過日前卻傳出墜毀意外，中科院強調這起事故疑似飛控軟體問題，不影響無人機研發計畫，但卻也讓國人關注中科院研發無人機的進度。
騰雲無人機未服役中科院已曝光無人機計畫，包括小型紅雀無人機、中型中翔無人機、大型騰雲無人機與劍翔無人機，其中以騰雲無人機仍處於測試階段，尚未量產交付部隊服役。騰雲無人機於2015年台北航太暨國防工業展中，但是初期由於發動機推力不足問題，性能無法令軍方滿意。直到採購與美軍服役的MQ-9「死神」無人偵察機相同、全新TPE331型渦槳發動機引擎後，才得以解決。空軍也要求中科院修改設計，包括機尾引擎進氣口、機翼都進行大幅修改，讓騰雲成為具備發射飛彈能力的攻擊型無人機，新版騰雲無人機並於2019年台北航太暨國防工業展，國內部分媒體也稱新版騰雲無人機為「台版死神」。雖然自去（2020）年9月起，新版騰雲無人機在台東志航基地展開測評試飛，但是最快要到2024年才能量產，且性能仍輸美製無人機一大截，也沒實戰經驗，因此空軍向美國爭取採購MQ-9無人機，並獲得美國同意輸出4架MQ-9B海上衛士無人機。銳鳶無人機銳鳶無人機由中科院研發、生產，每架造價2100萬，銳鳶無人機原名為中翔無人機，2013年成軍，初期由陸軍操作，2016年起陸續進駐各機場，2017年9月移交海軍海上戰術偵蒐大隊使用，任務轉向協助國防部情報次長室進行海域不明艦艇識別，以屏東基地為駐地。銳鳶無人機曾在2017年11月間在東部外海100公里外，偵獲舷號AGI 851的解放軍電子偵察艦北極星號。海軍一共從陸軍接收30架銳鳶無人機，但是已至少有3架墜毀，海軍表示，已比美軍無人機平均事故率20％來得低。紅雀無人機2009年中科院航空所參考各國手持式無人飛行載具，研發出第一代的紅雀無人機。2012年，海軍陸戰隊蒐集各國單人手擲無人機相關性能後，依我國作戰環境及任務向中科院提出需求，中科院以第一代為基礎進行研發，歷時1年餘時間，紅雀二型於2013年10月完成首飛任務。紅雀二型無人機起飛方式分為手擲或彈射方式2種，該載具採用模組化設計，可迅速將載具拆解成機翼、尾翼及機身等模組，並可放置於背包攜行，滿足海軍陸戰隊作戰時的高機動力需求。中科院指出，紅雀二型無人飛行系統主要功能，用於強化野戰部隊偵蒐目獲能力，並支援部隊執行日間及夜間短程作戰、偵察及目標獲得等任務，藉以明確標定攻擊火力及即時追蹤目標的移動方位，結合迫砲射擊能量，以達快速下達射擊命令及執行戰果評估等攻擊任務。劍翔反輻射無人機中科院研發無人機大多以戰場偵蒐功能為主，2017年台北國際航太暨國防工業展首度亮相的劍翔反輻射無人載具系統，這套無人機系統研發耗時10多年，外型與功能類似以色列的哈比 (Harpy) 無人機，能夠偵測敵方雷達所發射電波，除進行干擾外，也能夠攜帶炸彈進行攻擊，是我國首次研發完成的「雷達殺手」。劍翔反輻射無人機系統，包括無人機、發射箱與車輛載具。軍方人士在2019年時表示，劍翔已具備作戰能力，預計6年內生產104架的無人機。