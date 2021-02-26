習俗百科／想補財庫就趁元宵節！試試「這四招」秒開財運
文／保庇NOW
2021-02-26 06:35:54｜2021-02-26 06:36:38
去年因為新冠肺炎疫情，許多人的經濟都受到影響，存摺內的數字沒有往上升，反而像是破了洞一般的往下掉。如果想要補充財運，元宵節可以說是最好的日子，但補財庫的方式很多，有些還很複雜，為此保庇NOW整理出四種最簡單的方式，讓大家在元宵節這天可以輕鬆補財庫，保佑今年財運滾滾來。
元宵節是上元一品天官大帝的聖誕，因而又稱上元節。天官大帝是道教神明系譜中神格尊貴僅次於玉皇上帝的先天大神，所以祂的聖誕日也是絕佳的補財庫時機。身為天界男神團體「三官大帝」的成員，選在上元節補財庫是最好的也最快的，相較於另外兩位神明的聖號是「赦罪」、「解厄」，天官大帝的聖號「賜福」就有著滿滿的幸運感。要在上元節補財庫其實並不困難，以下提供四個方法，讓大家能夠在這一天輕鬆補財庫。一、紅包過香爐準備一個紅包袋，裡面放入求來的錢母或是新鈔，數字最好是168或是1688等吉祥數字，在元宵節時將這個紅包拿到大廟裡，跟神明稟告過後過香爐，如果是主祀三官大帝、財神的廟宇當然更好。將這個紅包隨身攜帶，或是存入帳戶，也可以拿去購買生財工具，藉此招來財運。二、向天官大帝祝壽元宵節這一天就是天官大帝的聖誕，一早起床備妥香案、供品，接著向天官大帝祝壽，同時也祈求天官大帝賜予財運。如果家中不方便擺香案，也可以選擇到廟中參拜，有祭祀三官大帝的廟宇並不難找。三、參加廟宇補財庫科儀台灣有舉辦補財庫科儀的廟宇很多，而且會在上元節舉辦補財庫科儀的廟宇亦不在少數，因為這天是百無禁忌的大吉日。不過每間廟宇的補財庫科儀都有些許不同，最好可以事先詢問該廟的科儀方式以及需要準備的東西，避免參加科儀當天手忙腳亂。四、點財利燈財利燈是光明燈的進化版，光明燈顧名思義是保佑元神光彩，財利燈自然就是保佑財運滾滾來。現在已有不少廟宇開發出線上點燈的系統，只要用手機點一點，就可以快速報名點燈，十分方便簡單。