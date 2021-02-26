NOW早報／為何堅持不接超市訂單？外送員曝理由 眾崩潰
編輯中心/綜合報導
2021-02-26 06:35:18
看到超市訂單就秒棄！外送員曝「真實理由」：一接就完蛋
外送平台近幾年崛起，不少商家看準懶人商機，紛紛與平台合作，現在民眾不只可以在平台點到熱食、飲料，還能購買生鮮雜貨及生活用品，讓你免出門也能輕鬆購物。不過，就有外送員討論「有人跟我一樣看到全聯就是秒棄單嗎？」貼文引發熱議。原PO在「UberEats全台討論區」貼文指出「這幾天只要看到全聯的單我基本上都秒棄，一堆人自己不出門買菜就算了，要人家幫你送都不買塑膠袋，有的住處還在五樓、七樓沒電梯，買雞蛋買蔬菜，還有買一堆飲料的，送過一次就怕的要命了，有人跟我一樣嗎？」貼文一出，網友紛紛回應「要人家送還不買塑膠袋的心態到底是.....」、「竟然有人不買塑膠袋，驚呆了」、「是覺得外送員有包包可以裝就不買塑膠袋嗎＝＝」，另外，也有不少同行出面認同「還有家樂福也是啊，一堆不買袋子」、「尤其買一堆易碎品不買袋子的」、「有專門點一堆瓶裝飲料住四五樓的，不賣袋子真的很夭壽」、「我上次接一單30瓶水五樓的，沒買袋子搬到閃到腰，不買袋子根本一接就完蛋」。今日天氣／元宵高溫好天氣！北台灣下午注意變天今（26）日就是元宵節，大部分地區雲量稍多，還是可見陽光，高溫和昨天相差無幾，但下午會有鋒面接近，越晚降雨機率越高，尤其北台灣短暫雨現象較為明顯。中央氣象局表示，今天白天水氣逐漸增加，上午在北台灣山區會有零星降雨，大部分地區雲量稍多，還可見陽光。但下午會有鋒面接近並通過，隨後東北季風增強，中部以北、東半部、南部山區越晚降雨機率越高，北台灣短暫雨現象較明顯，請民眾出門記得攜帶雨具。溫度方面，今天白天高溫和昨天類似，大多在27度以上，但後天（27日）北台灣高溫部分會和這幾天有較大落差，預計會降至20度上下。趙小僑保不住胎兒 心碎「寶寶16周胎停」41歲趙小僑和大12歲男星劉亮佐結婚3年多，為了求子吃盡苦頭，經歷2次試管失敗，19日對外宣布懷孕好消息！沒想到趙小僑24日產檢，發現16周寶寶胎停，「很抱歉不到1周的開心祝賀振奮大家的氛圍，那麼快就跌落下來。」趙小僑心碎發文：「突然發生這個意外，目前也找不出任何原因，也請大家不要過多猜測，目前我們沒有辦法做任何回應，既有的工作，我們會努力的去完成，也請關心我們的朋友給我們一些時間沈澱一下。」趙小僑和劉亮佐夫婦聯合發聲：「我們想跟大家説的是，意外是沒辦法防備的，我們千萬不能因為這種無法預知的恐懼而失去對生命的期待和努力，最後感謝這段時間所有人的祝福及支持。 」陳菊與焦糖「沒戴口罩合影」將開罰？陳時中給說法網紅焦糖陳嘉行日前巧遇監察院長陳菊，開心地將合照上傳臉書，不料該張照片中兩人在高鐵站「未戴口罩」合影，引發各界質疑，好奇衛福部是否會開罰，昨（24）日疫情指揮中心陳時中回應，開罰條件要符合「多次勸導不聽」，將與高鐵討論、還原當時情況。今天指揮中心記者會，媒體問及焦糖哥哥、陳菊在高鐵沒戴口罩合影被抓包，陳時中表示，兩人接觸時間很短，有幾個場所規定要戴口罩，勸導不聽會罰3000至15000元，將與高鐵確認是否有多次勸導不聽的情況，如果沒有，就沒有處理的必要。中職／旅美好手江少慶回來了！富邦簽下 確定投入選秀富邦悍將昨（24）日與27歲的旅美球員江少慶簽訂自行培訓合約，並自3月起邀請江少慶加入球隊訓練。富邦悍將領隊蔡承儒表示，很高興江少慶願意加入今年的選秀會，雙方對於加盟合約也已有共識，希望下半季能夠順利邀請少慶加盟，幫助富邦提升先發戰力。江少慶透過經紀公司表示，即使目前仍有不少國外球隊邀請加盟，但因富邦球團從去年底就一直展現高度誠意，同時提供了相當不錯的合約條件，因此決定參加今年中華職棒選秀會並成為富邦悍將的一員。接下來會努力調整，希望在選秀後能夠盡快在一軍登板投球。威力彩連28槓 下期頭獎上看8.1億元台灣彩券昨（24）日開出第110000016期威力彩號碼，並公布派彩結果，台彩表示，本期頭獎及二獎都未開出，這也代表威力彩連續28期槓龜，台彩表示，下期3月1日預估銷售2.5億元，頭獎上看8.1億元，派彩結果以台彩公布為準。