新北議會黨團幹部交接 何博文：府會一家親、人民倒大楣
記者陳志仁／新北報導
2021-02-25 23:59:18｜2021-02-26 00:00:30
民進黨新北市議會黨團今（25）日舉行黨團幹部的交接，並由民進黨祕書長林錫耀擔任監交人，新任總召黃俊哲從卸任總召林銘仁手中接下印信；身兼民進黨新北市黨部主委的何博文議員強調，「府會平等、互相尊重」，若是「府會一家親，人民倒大楣」。
何博文表示，民進黨在新北市是在野黨，必須嚴格監督、理性問政，而新北市預算規模在中央的支持下，已達一千八百億的規模，除要求市府提升執行力外，議會專業的監督能力更顯重要；主張要大幅度強化議會在法制、議事、政策、預算研究的能力與軟硬體資源，讓專業高品質的監督問政能落實。何博文認為，民主問政，以理服人才是正辦，動輒以力壓人，強渡關山，缺乏用道理說服、論述能力，或朝野討論辯證程序，只是一眛企圖用表決闖關，讓人反感，更徒增議事困擾；「府會平等、互相尊重」，若老是強調「府會一家親，朝野一家親」，那凡事和稀泥，缺乏監督、充斥顢頇、包袱，反讓制衡職能缺乏，人民倒大楣。 立委羅致政致指出，民進黨在中央是執政黨，但在新北市在野黨，但在推動政策是不分黨派，以市民的福祉為優先，也呼籲新北市長侯友宜未來在重要預算、政策提出時，請多跟民進黨的新北議會黨團溝通、聆聽，因為黨團議員的意見與建議，身為中央民代的他們都很重視；此外，立委與議員無論是在預算或建設的爭取上，也都是密切的合作。