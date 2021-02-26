美候任CIA局長聚焦抗中 趙立堅：2國關係不是你輸我贏
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-02-26 07:28:49
美國中央情報局(CIA)局長提名人伯恩斯(William Burns)，近日於談話中表示，在與中國的競爭中勝利，對美國的國家安全至為重要，對此中國外交部發言人趙立堅則回應，中美關係不是「你輸我贏」的零和遊戲，呼籲美方摒棄零和思維，推動2國關係重回正軌。
伯恩斯日前被美國總統拜登(Joe Biden)提名為中情局長候選人，在參議院情報委員會的任命聽證會中，伯恩斯直言中國是美國最主要的挑戰與威脅，而美國國家安全的關鍵就在於戰勝中國這個「威權主義對手」。雖然還未正式上任，但伯恩斯的任命案預計將在參議院順利通過。中國外交部發言人之一的趙立堅，昨(25日)在記者會上被問及相關問題時，指出過去幾年，美國前政府出於自身政治需要，對中國的走向和政策做出「嚴重誤判和歪曲解釋」，出台各種遏制打壓措施，給2國關係造成了難以估量的傷害，不只不符合2國人民的根本利益，中美關係也並不是一場「你輸我贏」的零和遊戲。趙立堅強調，中美擁有廣泛共同利益，也難免存在分歧，但不能片面以分歧來定義中美關係，希望美方能夠摒棄零和思維，客觀、理性看待中國和2國關係，採取積極、建設性的對華政策，與中方相向而行，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係重新回到健康、穩定、發展的軌道上。