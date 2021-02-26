高度仰賴晶片供應　谷歌前CEO：台積電攸關美國國安

根據《美國之音》報導，美國參議院武裝部隊委員會週二舉行了關於新興技術以及國家安全影響的聽證會，施密特在會中表示，美國對台積電晶片的供應高度依賴，並說：「如果你希望生產領先的硬件產品，這就是我們所需要生產的。 你可能需要台灣的一個供應商，那就是台積電。他們的產品要快得多，也好得多。」亦曾擔任美國國防部科技顧問的施密特，他所領導的智庫「中國戰略組」上個月才發表了一份題為《非對稱競爭：應對中國科技競爭的戰略》（Asymmetric Competition: A Strategy for China & Technology）的報告，內容指出能否掌握下一代晶片技術，對美國至關重要，既可以制衡中國，又能提升整體創新技術的速度，而且與國家安全緊密相關。報導並指出，台積電身為全球最大的晶圓代工公司，以及全球最大的優質晶片生產廠商，在納米製程技術及研發上都取得先進突破，已成為全球技術供應鏈的中心，不只美國市場有約65%的需求須靠台積電滿足，全球也有超過一半的晶片來自台積電。因此，包含美國國會共和黨籍參議員湯姆·科頓(Tom Cotton)等人在內，都認同因中國對台灣虎視眈眈，所以美國嚴重依賴台灣晶片一事也變得相當危險：「中國想動用武力強行佔領（台灣）領土。這就是為什麼台灣對美國人來說不僅是一個戰略和道德問題，我們還要確保中共不會控制世界上最重要的晶片製造商台積電。」此外，根據知名國際關係雜誌《外交政策》(Foreign Policy)有關美中半導體競爭的最新報告，雖然中國力爭在晶片生產上自給自足，但這個目標在未來5至10年恐怕都無法達到，也正因身處晶片生態系統中的核心地位，台積電已被裹挾到美中競爭裡，就如台積電創始人張忠謀曾於2019年說過，現在的世界已經不是一個安寧的世界，台積電變成了地緣戰略家的必爭之地。面對全球半導體之爭與美中競合加劇，施密特等人建議拜登政府，應在關鍵科技領域對中國進行限制，同時聯合盟友組建科技聯盟，共同應對中國。