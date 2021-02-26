特企／「長耀初」以最好姿態　迎接房市回溫

隱形成本飆漲，建築品質不打折

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隨央行利率調降，近年來房市逐漸回溫，伴隨營建業缺工、材料上漲與政策走向，不少建商面臨成本上揚壓力，恐怕連帶推升房價，甚或影響建築品質。而深耕內湖豪宅市場，創下無數佳績的長耀建設，無懼成本壓力，匯齊國內頂級營建廠商，在林口文化三路最精華的地段，種下第一株秧苗－「長耀初」，以最好的建築，宣示長耀種子計劃正式啟動。

長耀建設，二十年來始終如一的堅持

二十年殷切耕耘，看遍房市百態的長耀建設謝建國董事長，堅信愛惜羽毛才是贏取口碑的至理。長耀建設每每出手，均以最高規格精琢打磨，憑藉絕佳地段的地標姿態，創下一次又一次叫好叫座的佳績。位於林口黃金軸線上的「長耀初」，即以27層凌空地標之姿，君臨三井環球雙商圈與機場捷運A9站，生活娛樂機能交通一應俱全，謝建國董事長有信心，消費者很難再找到地段環境條件相近、且自帶增值前景的產品。此外在謝董事長領軍下，長耀建設積極配合法規與政策走向，不賣紅單不換約，自根本面保障消費者權益，為長耀建設的每一位客戶，都提供最優質的第一手買房體驗。

負重前行，只為打造好房子

創立逾50年，擁有甲級營造的森城建設，興建個案已超過百案，其深受業主及消費者肯定的技術與品質，乃「長耀初」之所以盡善盡美的原因。面對國內營造工程普遍缺工的常態，森城建設鄒開鑄董事長表示，營造業並不會因為時代改變而變化，今年五月起營建景氣止跌轉揚，主要受惠於公部門工案量增加，加上疫情對於房市的負面衝擊已趨近尾聲，多數的營建業廠商對景氣看法逐步朝向樂觀，物價提升薪資自然成長，缺工的問題自然迎刃而解。森城建設對營造相關的精闢見解，以及品質為先的建築理念，使「長耀初」在全台大缺工的情況下，依然維持最高層級的營造標準，為消費者打造最好品質的長住久安。

廷維工程鄭正忠董事長，以37年建築結構模板工程經驗，道出勞力型工作人的變數，是模板業一直存在的問題。要施作好品質，全仰賴師傅的技術和經驗，老師傅要退休，而願意學習的新人青黃不繼，技術人力斷層嚴重。台灣位屬地震帶，結構安全備受關注，營建成本不斷增加，近年來模板施工費從每坪6000元提高到10000元，在成本激增下，房價很難下跌，而即便成本高昂，「長耀初」依然堅持頂級施作，品質苛求不打折，是鄭董事長也引以自豪的工程案例。

信賴，來自多年的積壘

2020年底，央行祭出四大信用管制措施，其一是針對建商購地貸款成數，僅限制6.5成，其中有一成還是動工之後才能動撥，各公股銀行也紛紛下修明年的土建融資目，銀行貸款成數縮減，造成建商極大的資金壓力，部份中小型建商甚至可能面臨資金斷鏈、抵押土地被銀行方回收的困境。在與長耀建設多年配合，全國農業金庫吳百仁副總經理的眼中，長耀建設順應政策法規更動，腳步始終穩健，企業體質健康，憑藉獨特選地眼光及優良建築品質，每次推案均獲口碑好評。據吳副總經理長期觀察，長耀建設不僅售前規劃準備周全，售後服務也相當完善，深受客戶信賴推崇，因此也相當看好長耀種子計畫首齣鉅作「長耀初」，並祝福「長耀初」在新的一年蓬勃發展。

在地人的需求，在地人最懂

營建業受疫情與工料調度不及等影響，工程進度相對緩慢，對此房地產從業13年的君漾廣告李志傑總經理認為， 2019年君漾總案量達150億，2020總案量達200億，房市買氣逆疫而行，隨著市場緩步回溫，建商推案信心倍增。國發會近日發布景氣燈號，已轉為代表穩定的綠燈，顯示景氣低谷已過，反轉向上的跡象愈來愈明顯，房地產成為國人置產的優先選擇之一，而地段、機能與建商口碑，則是普羅大眾房市置產的首要考量。自君漾廣告深耕林口、專注服務在地客的豐富經驗來看，李總經理對「長耀初」深具信心，畢竟在同區域內再難有集齊金蛋黃區、雙百貨商圈及優良口碑建商的地標型建築，站在消費者的角度，一出手就要最好的，不但擁有美好當下更要預約大好前景，那「長耀初」即是林口僅見的不二選擇。