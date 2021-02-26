歐洲首次通過涉疆動議　中國稱選前惡意炒作

（中央社台北26日電）荷蘭國會通過動議，認定中國治理新疆構成種族滅絕。中國駐荷蘭大使館今天稱「個別議員在大選前惡意炒作涉疆問題」，並認為此動議是蓄意汙衊抹黑中國、粗暴干涉中國內政。
荷蘭國會當地時間25日通過一項不具約束力的動議，認定「中國正發生對於境內少數族群維吾爾人的種族滅絕」並對此譴責。中國駐荷大使館今天就此動議在官網發布「答記者問」，表示中方對此強烈譴責、堅決反對。中國駐荷大使館說，新疆維吾爾族人口從2010到2018年增長25%，「各少數民族的語言文字、傳統文化、風俗習慣等得到很好保護和傳承」。這份「答記者問」稱，「種族滅絕」在國際法上有明確的定義，荷蘭被譽為國際法之都，「然而個別議員卻將這一嚴肅話題視為撈取政治資本的把戲，在大選前惡意炒作涉疆問題」，罔顧事實和法理，是對公平正義、嚴謹審慎的國際法精神的嚴重背離。這份「答記者問」重申，新疆問題不是人權、民族或宗教問題，而是反暴恐、反分裂和去極端化問題，是中國內政，外國無權干涉。中方捍衛國家主權、安全和發展利益的決心堅定，借涉疆問題阻礙中國發展的圖謀絕不會得逞。荷蘭是首個如此譴責中國的歐洲國家，在此之前，加拿大國會22日通過提案，稱中國在新疆地區對待維吾爾族穆斯林的方式構成種族滅絕，呼籲國際奧林匹克委員會別讓北京主辦2022年冬季奧運。中國外交部發言人汪文斌、全國人大外事委員會發言人尤文澤日前分別表示，對加拿大的動議表示強烈不滿和堅決反對。外界關注，繼加拿大、荷蘭之後，是否還會帶動更多其他國家就新疆議題加入譴責中國的行列。（編輯：張淑伶/吳柏緯）1100226