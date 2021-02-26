用載具中獎更容易 雲端發票專屬百萬大獎倍增
記者張志康/綜合報導
2021-02-26 14:49:48
財政部賦稅署表示，為鼓勵民眾多多使用發票載具，自今年1至2月期發票起，雲端發票專屬新台幣100萬元獎由15組倍增至30組，2000元獎則由1.5萬組提高至1萬6千組。
財政部賦稅署今（26）日宣布，自2021年1至2月期開始，雲端發票專屬的100萬元獎項，由先前的15組增為30組；2000元獎項則由原本的1.5萬組增為1.6萬組，至於500元獎項則維持60萬組。另外，期特別獎及特獎維持各1組，頭獎至六獎維持3組，六獎增開組數從去年下半年的2組減少至1組。為鼓勵民眾多利用載具、少印紙本發票，財政部今年度起再提高雲端發票專屬獎組數。財政部表示，雲端發票專屬獎只限不印出紙本，儲存於悠遊卡、會員載具、手機條碼等工具的發票可以對獎。財政部提醒，若民眾索取雲端發票，除了可對特別獎、特獎及頭獎至六獎等一般獎項以外，還有雲端發票專屬獎，換言之兩邊都有中獎機會，若同時中獎，可選擇獎金較高的一邊領取。由於歷年來各期發票中獎獎金都有逾期未領情形，為妥善運用相關經費，財政部每年初會參據前一年度平均每組兌領張數、兌領成長率及當年度預算，規劃當年發票各期開獎獎別及組數。財政部表示，經審慎估算中獎獎金及手續費後，今年度增開六獎組數決議為1組。