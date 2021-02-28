韓民主經典！《華麗假期》《計程車》《1987》連假免費看

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《1987：黎明到來的那一天》由金允錫、河正宇、金泰梨等人主演，金泰梨飾演大學新生，演技受人喜歡。她日前受訪提到4年前演出的《1987》，表示：「在接演前，我知道我表現得不夠好，了解到不能只靠自己，而是需要大家的幫助，因此這讓我能沒有壓力地選擇下一部作品。我在參演《1987》時，比起票房壓力，我更在意如何好好詮釋自己所飾演的角色。」有趣的是，金泰梨在1987年還未出生，對於當年的陳設與道具感到很新鮮，今年30歲的她是生活在使用CD、MP3的年代，因此拍戲時看到傳說中的「卡帶隨身聽」，覺得新奇有趣。
《華麗的假期》改編自光州事件，由金相慶、李準基、安聖基、李枖原所主演。1979年獨裁領導者朴正熙遇刺身亡，身為保安司令的全斗煥，獨攬軍政權，1980年5月17日全國擴大戒嚴，街頭抗議全斗煥獨裁政權的聲浪也越演越烈。片中男主角金相慶與女主角李枖原間的愛情因動亂而無法繼續，李準基與金相慶的兄弟情感更是令人動容。 同樣改編自1980年代光州事件，藉由一個計程車司機的抉擇反思國家歷史的《我只是個計程車司機》，是韓國影帝宋康昊、柳俊烈、柳海真的作品。故事描述獨力扶養女兒的計程車司機萬燮（宋康昊 飾），聽說有個賺大錢的良機，只要載著德國客人彼得（湯瑪斯柯瑞奇曼 飾）首爾光州一日來回，就可以獲得十萬韓元。然而在看似平穩的路途中，卻意外目睹揭開驚人事件內幕。 《計程車司機》獲得許多獎項肯定，也讓宋康昊拿下「第38屆青龍獎」最佳男主角獎。他透露拍攝前曾經退怯，甚至一度婉拒邀請，「因為是悲痛的真實事件，所以心理負擔很大，不確定自己可以勝任。雖然覺得會很辛苦，但真的很想與觀眾分享這個充滿熱忱與能量的故事，因為《我只是個計程車司機》呈現的是任何一個普通人都可能會面臨道德與勇氣的故事。」上述三部電影3月1日前可至GP+免費收看。