房市／高雄五分埔店租腰斬 橋拆現契機
財經中心/綜合報導
2021-03-02 18:00:00
屹立高雄市區17年的中博高架橋，2月底走入歷史，功能將由站西路取代，整體高雄車站周邊建設則預計2025年全部完成。專家指出，站西路通車後，將出入人潮帶向高雄車站西側，對原本沒落的「高雄五分埔」安寧成衣商圈挹注了復甦契機；繁榮時期，該商圈透天店面月租可達6至8萬以上，如今腰斬剩2至3萬元，仍有業者不願再租，若人潮回流，可望帶動商圈發展與租金行情。
中博高架橋2月27日正式動工拆除，因中博高架橋車流量占全市南北交通20%，因此預計引道段先於3月7日拆除完畢，剩餘部分2個月內拆完，而替代中博高架橋功能的站西路則於3月8日清晨開放通車。據規劃，中博高架橋拆除後，將可繼續進行鐵路地下化其他相關工程，包括帝冠式舊站遷移、旅館大樓、站東道路、站東結構體、站東天棚結構等，打造「高雄新車站園區」。信義房屋後驛店專案經理段展綦說明，高雄車站後站出口原本在東側的松江街，由於中博高架橋拆除及後續其他工程，後站出口將移至新通車的站西路；明年站東路也通車後，將與站西路南北分流，兩條均是單行道，往南走站西路、往北走站東路，但在站東路完工前，站西路將採雙向通行，取代中博高架橋的功能。也因此，後站出入的人、車潮，短期內將集中在站西路，這對位於車站西側的安寧成衣商圈，可望成為復甦契機。段展綦進一步說明，安寧街沿線以成衣批發商店為主，有「高雄五分埔」稱號，早期繁榮時期，透天店面月租金可達6至8萬，若坪數大，甚至可以更高，但隨著消費型態轉變、商圈沒落，租金行情腰斬剩下2至3萬左右，甚至部分業者還會直接退租，轉到網路經營。不過，未來一但人潮變多，租金有可能提升、商圈有望復甦，但仍要注意若站西路車流量太大，是否影響人潮逛街意願。段展綦也分析，高雄車站周邊工程預計2025年完工，對於整體商圈的帶動效果屆時應會更顯著。不過，看好未來發展性，目前當地的老透天或公寓價格，已漸漸展現漲勢；根據「高雄實價網」，高雄車站周邊去年交易95件，較前一年增加2成，公寓、大樓等區分建物均價15.09萬，較前一年漲約8%，透天與土地均價漲幅更大，分別達54.5%、24%。