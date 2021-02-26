挺醫護 侯友宜：新北18家急救責任醫院優先接種疫苗
記者陳志仁／新北報導
2021-02-26 20:28:29
新北市長侯友宜今（26）日邀新北市醫師公會及轄內18家的急救責任醫院代表，召開「急救責任醫院防疫精進會議」，除感謝大家全年無休的堅守崗位，守護市民的健康外；另也對於雙和醫院等4間的醫院，從3月1日起調降自費採檢的費用致意。
侯友宜指出，國內防疫能讓國際驚艷，多賴醫療體系持續堅守崗位，新北市18家急救責任醫院承擔起採檢、收治確診個案，及集中檢疫支援等第一線工作，提供足夠收治能力及採檢量能，迄今已收治108例確診個案及完成14070人的檢體採集；為降低國內社區傳播風險，及避免造成醫療體系的負擔，秋冬防疫專案將調整並持續執行，也請民眾及醫療院所配合。侯友宜強調，市府一定會擔負醫院的後盾，優先給18家急救責任醫院的醫事人員接種疫苗，確保醫護團隊伙伴們無後顧之憂；並以急救責任醫院作為第一階段的接種地點，以因應接種後的突發狀況，及時給予最適當的處置，後續再視疫苗供貨的情形及實施對象，將接種的地點擴增至29區衛生所及其他醫療院所。侯友宜表示，衛福部部立雙和醫院、新店耕莘醫院、永和耕莘醫院與恩主公醫院，重新檢視成本後，從今年的3月1日起，一般採檢的費用從自6300元調降至5800元，感謝院方願意吸收部份成本外；同時也感謝土城醫院配合政策，提供-20℃疫苗冷凍庫給予衛生局儲存COVID-19的疫苗。
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