韓國史上最殘忍連環殺人犯　柳永哲的成魔之路

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大部分連環殺手都具有兒童時期受到家庭和社會虐待的特點。從青少年時期開始共14次進入青年感化所的柳永哲，給韓國社會造成巨大的衝擊。1970年出生的柳永哲成長在貧窮家庭，患有家族遺傳病「癲癇」，母親在他很小的時候就離家，父親則是長期酗酒、毆打小孩。為了能過好一點的生活，他開始走上偷竊的歪路，從青少年時期就因偷竊多次入獄。1991年，當時21歲的柳永哲與一名黃姓按摩女郎結婚，婚後育有一子，但他不改劣習，多次因為偷竊、詐欺、暴力傷害及性騷擾等罪名入獄，最後他的妻子忍無可忍提出離婚。另一方面，柳永哲的爸爸和哥哥陸續因癲癇去世，種種的不幸導致他瀕臨崩潰，並埋下對女性和有錢人的仇恨。2003年9月柳永哲出獄，在江南區新寺洞找了住處，他看著附近高級住宅區居民的生活，內心的想法更加扭曲。13天後柳永哲闖入江南的高級住宅區一個住處，殺死了一名大學教授及他的妻子；10月9日，柳永哲又在鍾路區舊基洞附近，用同樣方式殺害了一家三口；一週後，江南區三成洞某企業高層的家中，69歲的女主人也遭遇毒手。11月18日，柳永哲再次用鐵錘錘殺了兩名受害人，其中一人是80多歲的老人，過程中，他不小心傷到自己的手，為了不留下痕跡，乾脆放火把房子燒光。
連續殺害多人後，柳永哲突然收手，因為他戀愛了。這次他戀愛的對象還是一名按摩女，為了這名女子，他斷了殺人的念頭，並且搬到別的住處打算重新開始，閒暇之餘還會寫詩畫畫。兩個月後，他向女友求婚，但因為柳永哲的家族遺傳疾病和犯罪前科，女友拒絕了他。再次受到打擊的柳永哲殺意再起，並且把殺人對象轉為按摩女。柳永哲開始利用電話聯絡按摩女和應召女郎，至少把11名按摩女帶回家，將對方殺害後，再用電鋸、刀子及斧頭分屍，之後運到首爾北部的奉元寺後山掩埋。據他事後供稱，自己曾經吃過受害人的肝臟，目的是為了「提神」，讓自己隨時保持清醒。後來，按摩店老闆發現旗下有兩位按摩女郎無故消失，當柳永哲第三次打電話向該按摩店預約時，這位老闆報警處理，警方最終才逮捕了柳永哲。
柳永哲落網後，警方在後山上發現11具屍體，柳永哲甚至在藏屍的地點做了標記。從柳永哲坦承的犯行中，從2003年下半年至2004年7月18日落網，不到一年之間，柳永哲至少殺害了20人，他在在接受調查時亳無悔意，揚言本想殺害100多人。警方表示，貧窮與多次入獄使柳永哲與社會脫節，並且仇視有錢人和女人，將他們看作是造成自己苦難的根源，導致他最後走上連環殺人的不歸路。2004年12月13日，柳永哲被判處死刑，現場多位被害人家屬痛哭失聲，被告席上的柳永哲卻一臉漠然。由於韓國自1997年已是「實質性廢除死刑國家」，柳永哲至今尚未執行死刑。
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110