韓國瑜走訪全台拍影片 敲門系列下一站將訪花蓮
記者鄭宏斌／綜合報導
2021-02-27 11:10:52
高雄市前市長韓國瑜改當YouTuber網紅，上週起推出「韓先生來敲門」系列影片，第一集回顧高雄小林村浩劫。韓在臉書上預告，今（27）日晚間將推出「韓先生來敲門」第二集「正港愛台灣！法國暖神父劉一峰」，透露他至花蓮拜訪從法國來台的神父劉一峰。
韓國瑜推出系列影片，被外界視為他復出的起手式。「韓先生來敲門」第1集主題是高雄小林村，但他把莫拉克風災發生的時間2009年，誤植為發生在20年前，而被台灣基進黨嘲諷「是還在醉？還是還沒醒？」不過，該影片仍有超過23萬次的高點閱率。韓國瑜預告今晚8點推出「韓先生來敲門」第2集「正港愛台灣！法國暖神父劉一峰」，他的足跡從高雄移動到花東，這也顯示，他雖然暫離政壇，但仍透過拍影片的形式持續走訪各地基層，各界評估，可能為他將來的復出留下伏筆。對於第2集影片，韓國瑜說，這次他拜訪了已經高齡80歲的法籍神父劉一峰，劉在25歲時從法國南部馬賽坐船來到台灣，從此與台灣結下不解之緣。韓國瑜表示，劉神父接受教會指派，成為安德啟智中心的負責人，從這一刻起，他便接下照顧花東地區身心障礙者的重責大任，劉一峰神父來台的50多年間入境隨俗，學會說閩南語、國語、阿美族語，也略懂客語與布農族語，彌撒時，就會融合交互使用多種語言，令人相當敬佩。韓國瑜指出，劉一峰神父奉獻了半世紀的光陰無私照顧院生，他在民國106年開心領到中華民國身分證，讓我們一起來認識這位愛台灣的溫暖神父，劉一峰。