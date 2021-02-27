羅智強控服務團隊涉貪挨告 藍委呼籲蔡適應出面說清楚
記者呂炯昌／台北報導
2021-02-27 11:50:09
媒體報導，某物流公司主管指控立委助理喬事等涉貪疑雲，金額高達百萬。民進黨立委蔡適應辦公室助理被暗指涉入，蔡適應辦公室發出聲明表示，此為烏龍爆料，將對惡意散布抹黑的台北市議員、國民黨革命實踐研究院院長羅智強提告。國民黨不分區立委陳以信、李德維今（27）日共同聯名發出聲明稿，表達力挺羅智強立場。
在共同聲明中，陳以信、李德維對蔡適應喊話表示，政治人物本應該受到民眾的檢驗，這是理所當然的道理，而當受到質疑的時候，親自出面說清楚講明白，尤其是最基本的道德操守方面，更應該第一時間就向社會說明交代，這本來就是應有的作爲和風範。聲明中指出，蔡適應在此事件中目前為止的聲明，有前後不一致的地方，讓社會大眾越看疑問越多，不免引起民眾質疑，但蔡適應卻對提出質疑、呼籲出面說清楚的羅智強提告。對此，兩位國民黨立委表示，若是爆料內容不實，蔡適應應該向爆料者提出告訴，讓居心不良的惡意爆料人，受到應有的法律制裁，這才是遏止誹謗抹黑的根本之道，同時透過司法證明爆料內容並非事實，還蔡適應和他辦公室同仁的清白，反而不應該把司法當工具，只想一昧地脅迫有疑問的人噤聲。陳以信與李德維除表達支持力挺羅智強的立場之外，更呼籲蔡適應能親自向社會大眾說明本案疑問，誠實是處理問題的上上之策。