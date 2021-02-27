整桶沙拉油沒用就過期！媽喊「不想浪費」 內行揭神用途
編輯中心/綜合報導
2021-02-27 11:46:46
常常我們買回來的食物或者日常用品，可能會忘記使用或是買太多時，整理後才發現很多早已過期，有的甚至全新未拆封，讓人覺得浪費。近日，就有網友討論「整桶沙拉油都沒用就過期怎麼辦？」貼文引發熱議。
原PO在「爆系知識家」貼文指出「請問各位神人，整桶都沒開的沙拉油如果過期，還有什麼其他用途可以廢物利用嗎？拜託大家提供方法」只見貼出的照片當中，保存期限已經是2020年7月29日，過期超過半年之久。貼文一出，網友紛紛回應「先打開聞看看有沒有油耗味，沒有的話還是會用」、「拿來點燈啊，不錯吧」、「可以拿來當防鏽用，所有鐵器想防鏽」、「沒有油耗味還是能拿來炸東西吧，我媽會這樣」、「炸物是可以的喔！快速用完，而且你全新沒拆封」。另外，也釣出不少內行人表示「可以作手工肥皂，要如何作，網路上有很多教學」、「做手工肥皂啊」、「可以捐給宮廟，他們可以當燭台燃料」、「烤肉的時候沾衛生紙當火種，也可以停電時用棉線當蠟燭」、「可以用來養鍋子，開鍋時也能用油保養」、「食用油都可以做成肥皂，我家肥皂就是橄欖油做的」、「宮廟點香台可以拿來做燃料」、「看過廟的點香台做燃料喔，可以給他們」。而根據台北市政府環保局官網表示，如果大家家中有過期的沙拉油想要丟掉的話，請將這些食用油以容器裝好並加蓋後，交至線上資源回收車人員即可。（編輯：張嘉哲）