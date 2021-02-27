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大媽搭火車沒在客氣！「做一事」整車人GG：捷運高鐵全中

編輯中心/綜合報導

2021-02-27 13:23:18

普悠瑪
▲台鐵歷史悠久，不少人南北往來仍舊會選搭火車。（示意圖／台鐵提供）
台灣大眾運輸交通工具非常多元化，有南北往來快速的高鐵，也有適合上班通勤的捷運，但來來往往的乘客中，總是有些人會做出一些脫序的行為，讓人頭痛。近日，就有網友分享自己搭火車時，隔壁大媽「做一事」，讓整車乘客超傻眼，貼文引發熱議。
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原PO在「爆怨2公社」貼文指出「自己搭台鐵的時候，看到隔壁一位大媽手拿著手機追劇，但是追劇沒有錯，錯的是她並沒有戴耳機...而且開很大聲，我知道你有看手機的權利，但是我們並不想跟你一起聽劇好嗎？」
▲網友表示搭台鐵時，遇到大媽追劇卻不戴耳機，引發不少人討論。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲網友表示搭台鐵時，遇到大媽追劇卻不戴耳機，引發不少人討論。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
貼文一出，網友紛紛回應「真的，春節就遇過一個大媽也是，整車廂乘客全被他吵到不行」、「這種人真的非常沒水準」、「真的爆討厭這種人的，我會去警告他」、「這種人還真的多到不行，還有講電話很大聲的」、「台灣很多這種沒水準的人，客運上、高鐵上都有」、「客運那種更安靜，也有這種人」、「捷運高鐵也都是這種人啊，大眾運輸全中鏢，無所不在」。
另外，也有不少過來人出面分享經驗「除了看劇不戴耳機，打手遊也是，還有講電話用擴音，視訊，到底是有想刷存在感？」、「基本上估狗小姐開下去，直接打罵他的話放下去，他就知道了」、「我會故意講電話說，旁邊有人開很大聲不戴耳機真的很瞎，他們會馬上關掉」。（編輯：張嘉哲）
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