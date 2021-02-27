大媽搭火車沒在客氣！「做一事」整車人GG：捷運高鐵全中

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▲網友表示搭台鐵時，遇到大媽追劇卻不戴耳機，引發不少人討論。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

這種人真的非常沒水準」、「真的爆討厭這種人的，我會去警告他」、「這種人還真的多到不行，還有講電話很大聲的」、「台灣很多這種沒水準的人，客運上、高鐵上都有」、「客運那種更安靜，也有這種人」、「捷運高鐵也都是這種人啊，大眾運輸全中鏢，無所不在」。

另外，也有不少過來人出面分享經驗「